Sin claridad sobre siguiente movimiento de Banco de México

La decisión del Banco de México de mantener la tasa interbancaria en 6.50% marcó el inicio de una pausa en el ciclo monetario pero abrió un debate entre analistas sobre cuál será el siguiente movimiento de la Junta de Gobierno, una vez que vuelva a modificar la política monetaria.

Existe consenso en que el banco central mantendrá la tasa sin cambio durante varios meses, apoyándose en una inflación que continúa moderándose y una economía con escaso dinamismo.

Sin embargo las diferencias aparecen al intentar anticipar qué ocurrirá después. Algunos economistas prevén que el siguiente ajuste seguirá siendo un recorte, mientras otros advierten que un cambio en la política monetaria de Estados Unidos podría, eventualmente, abrir la discusión sobre un alza.

Para el economista de México y América Latina en Citi, Felipe Juncal, el siguiente movimiento de Banco de México sigue siendo un recorte, aunque considera que difícilmente ocurrirá antes del próximo año.

En contraste, la economista para México de BNP Paribas, Pamela Díaz Loubet considera que el mercado debe comenzar a seguir de cerca las señales que podrían anticipar un eventual cambio de postura si la Reserva Federal inicia un nuevo ciclo de aumentos en la tasa de interés.

Recorte por el sesgo de la Junta: Citi

El economista de Citi explicó que la Junta de Gobierno continúa enfocada en la debilidad de la actividad económica y en la ausencia de presiones por el lado de la demanda, por lo que advirtió que la postura monetaria actual todavía es suficiente para seguir contribuyendo al proceso de desinflación.

Añadió que, mientras la economía mantenga un crecimiento débil y el peso continúe relativamente fuerte, el banco central tendrá margen para mantener la tasa sin cambios durante un periodo prolongado.

En ese contexto estimó que, cuando finalmente se produzca un ajuste, el sesgo seguirá apuntando hacia una reducción y no hacia un incremento de la tasa de referencia.

Diferencial de tasas y Fed

Mientras Alberto Ramos, economista para América Latina en Goldman Sachs sostiene que la política monetaria se mantendrá sin cambios el resto del 2026.

Admitió que solo si el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed sube las tasas, el Banco de México enfrentaría disyuntivas desfavorables ante el ajustado diferencial que quedaría.

Economistas del Deutsche Bank, consideran que el débil crecimiento interno y una inflación inferior a 4.5% justifican que Banco de México mantenga su política monetaria sin cambios por ahora y evite una respuesta directa a la que pueda asumir la Reserva Federal.

El diferencial entre la tasa de Estados Unidos (3.50 a 3.75%) y la de México (6.50%) se encuentra en 275 puntos, lejos del alcanzado en el periodo de mayor restricción monetaria, en el 2023, cuando el spread llegó a estar en 650 puntos.

Sin prisa por mover la tasa

Para el economista jefe para América Latina en Pantheon Macroeconomics (PM), Andrés Abadía, “el Banco de México no ve urgencia para ajustar la política en ninguna dirección sopesando mejores datos de inflación frente a riesgos persistentes y un entorno de crecimiento aún débil”.

Consideró que “el listón para una mayor flexibilización sigue siendo alto y requeriría evidencia más clara de que la inflación subyacente está convergiendo de manera sostenible al objetivo”.

La inflación subyacente, el indicador más puro de inflación al eliminar precios volátiles por estacionalidad, se ha mantenido fluctuando entre 4.06 y 4.19% entre mayo del 2025 y el mismo mes de este año. Esto significa que sigue presionada por arriba del rango de variabilidad permisible.

En tanto, la economista para México en BNP Paribas, Pamela Díaz Loubet, mantiene como escenario base que Banco de México conservará la tasa en 6.50% durante el resto del año.

Sin embargo advirtió que un eventual cambio en el panorama monetario de Estados Unidos representa un riesgo al alza para la tasa mexicana.

Explicó que, si la Reserva Federal termina iniciando un ciclo de alzas, Banxico podría comenzar a discutir un endurecimiento de su postura.

Si bien no espera un cambio en el corto plazo, consideró que el mercado debe estar atento a señales sutiles en los próximos comunicados que anticipen un eventual cambio de sesgo.