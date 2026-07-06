Vender en grupos de Facebook: ¿una buena estrategia para conseguir los primeros clientes?

Cuando un micronegocio no cuenta con presupuesto para publicidad, los grupos de Facebook suelen convertirse en una de las primeras opciones para promocionar productos y conseguir clientes; sin embargo, ¿realmente funcionan como una técnica de venta?

Aunque los grupos de compra y venta existen desde hace años, continúan siendo un canal utilizado por pequeños negocios debido a su alcance orgánico.

Daniel Doctor, especialista en marketing, considera que esta técnica puede ser un buen punto de partida para los negocios que apenas comienzan.

El potencial de esta estrategia se relaciona con el alto uso de redes sociales en México, debido a que ocupa el tercer puesto de los países con mayor alcance en redes sociales en Latinoamérica, de acuerdo con el informe The State of Social Media 2025, realizada por Comscore.

Además, el 80% de la población mexicana utiliza redes sociales con un uso promedio de 44 horas mensuales.

Tips para publicar en grupos en Facebook

Esta técnica está dirigida a pequeños negocios o que tienen poco tiempo de operación y buscan comenzar a tener presencia en redes sociales.

De acuerdo con Leadsales, las publicaciones tienen que ser atractivas y por eso aconseja que deben incluir imágenes o videos con buena calidad y evitar reeditarlas con la intención de engañar al consumidor, porque podría generar el efecto contrario y ser rechazado.

Por otra parte, los textos en las publicaciones deben ser breves, pero contener la información necesaria, como ubicación (dependiendo del canal del negocio), datos de contacto y descripción de los productos o servicios.

Además, en caso de tener un sitio web o estar registrado en aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp Business, se puede incluir en la publicación para redirigirlos a un canal de comunicación más personalizado.

El especialista aconseja buscar obtener la información de contacto de los clientes de esta plataforma y conservarlos en un registro, ya que en caso de perder la cuenta en facebook o por si se llegan a borrar los mensajes y comentarios, esto podría funcionar como respaldo de la base de datos.

Los errores más comunes al vender en Facebook

Publicitarse en grupos tiene una limitante y es que, publicar de forma excesiva puede generar rechazo entre los usuarios e incluso provocar que los administradores eliminen el contenido o bloqueen al negocio.

No sobresatures todo en un solo grupo. Tienes que tener cierta periodicidad para publicar”, comenta Daniel Doctor.

En tanto, los grupos de compra venta se caracterizan por tener miembros con distintos intereses, por lo que un producto especializado suele competir con publicaciones que difícilmente atraen al cliente ideal.

“Es complicado vender productos especializados, porque aunque haya gente que tenga el mismo problema, no está bien segmentada”. Por eso, para estos casos se recomienda invertir en publicidad.

Asimismo, no debe considerarse como el único modo para publicitarse, también es necesario estar presente en otras redes sociales como Instagram o TikTok.

Los grupos en Facebook pueden ser una opción para generar las primeras ventas y dar visibilidad a un negocio, pero cuando el negocio crece, es recomendable optar por otras estrategias y diversificar la publicidad en otros canales digitales para tener mayor presencia.