Broadcom y Apple prolongan su acuerdo de suministro de chips hasta el 2031

Broadcom ⁠anunció este lunes que acordó ampliar su colaboración con ⁠Apple hasta 2031 para desarrollar y suministrar una gama de chips personalizados, lo que provocó que las acciones del fabricante ⁠de chips subieran casi ⁠un 4% en las operaciones previas a la apertura de la sesión.

Broadcom lleva mucho tiempo suministrando componentes clave a Apple, entre los que se incluyen chips de radiofrecuencia personalizados utilizados en los iPhone, chips de conectividad Wi-Fi y Bluetooth, y otros semiconductores para redes.

Apple es uno de los principales clientes de Broadcom. El fabricante del iPhone representa alrededor del 20% de sus ingresos anuales, según los analistas, lo que lo convierte en un factor fundamental para el negocio del fabricante de chips.

La ampliación de esta colaboración refuerza la estrategia de Apple de cerrar acuerdos de suministro a largo plazo con los principales fabricantes de chips para reforzar la resiliencia de su cadena de suministro.

En 2023, las empresas anunciaron un acuerdo de varios miles de millones de ⁠dólares para que Broadcom desarrollara y fabricara ⁠componentes de radiofrecuencia 5G.

El ⁠auge de la inferencia —el proceso mediante el cual los modelos responden ⁠a las consultas de los usuarios— ha hecho que los chips personalizados sean cruciales, lo que ha incrementado los pedidos de procesadores avanzados y ha intensificado la competencia.

Aunque Apple ha ido diseñando cada vez más sus propios procesadores y, más recientemente, su módem celular C1, sigue confiando en Broadcom para ⁠los componentes clave de conectividad inalámbrica y radiofrecuencia.