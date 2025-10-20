Indicadores del 20 al 24 de octubre: Actividad económica e inflación

A lo largo de esta semana, los analistas estarán atentos en México a los reportes sobre actividad económica mensual, inflación, consumo y perspectivas para los sectores de servicios, comercio y construcción. En Estados Unidos, la expectativa se centrará en datos de inflación, que podrían incrementarse debido al cierre del gobierno federal estadounidense.

A continuación, y sin tener calendarizada la publicación de datos relevantes para este lunes, éstos son los principales indicadores económicos de la semana:

Martes 21 de octubre: Actividad económica (IOAE)

Indicador Oportuno de la Actividad Económica en México (septiembre)

Resultados de la subasta de valores gubernamentales en México

El martes se difunde el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), una estimación adelantada que el Inegi publica para anticipar el comportamiento del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE). Su relevancia radica en que ofrece una señal temprana sobre el desempeño económico general del país, facilitando las decisiones de política pública, análisis financiero y planeación empresarial.

En tanto, el Banco de México (Banxico) publicará los resultados de la subasta de valores gubernamentales, que incluyen Cetes, Bonos y Udibonos. Este informe refleja el apetito de los inversionistas por la deuda soberana y sirve como termómetro de la confianza en la estabilidad económica y en la trayectoria de las tasas de referencia.

Miércoles 22 de octubre: Actividad económica (IGAE)

Indicador Global de la Actividad Económica en México (agosto)

Inventarios de petróleo crudo de la AIE en Estados Unidos

A media semana se espera el IGAE, que ofrecerá una visión temprana sobre el desempeño de la economía mexicana en agosto. Un crecimiento sostenido señala dinamismo en sectores clave como manufactura, servicios y comercio, mientras que un dato débil suele anticipar desaceleración y desafíos en política monetaria.

Además, en Estados Unidos, el informe de la AIE mostrará los cambios en los inventarios de petróleo crudo, un referente clave para anticipar el comportamiento de los precios energéticos. Una disminución indicaría mayor demanda y presiones alcistas, y un incremento señalaría un menor consumo. Ambos escenarios impactarían los precios del petróleo.

Jueves 23 de octubre: Inflación

Inflación en México (primera quincena de octubre)

Encuesta Mensual de Servicios en México (agosto)

Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales en México (agosto)

Nuevas solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos

El jueves destaca el reporte de inflación de la primera quincena de octubre del Inegi, con los datos general y subyacente. Este indicador será clave para evaluar el avance del proceso desinflacionario y el margen de maniobra del Banco de México para continuar con el ciclo de recortes en su tasa de referencia en lo que resta del año.

La Encuesta Mensual de Servicios (EMS) permitirá conocer la evolución de este sector, que es uno de los principales motores de la economía mexicana. Un aumento reflejaría expansión del mercado interno y mayor dinamismo productivo, mientras que una caída podría ser una señal de debilidad en la demanda y un menor ritmo de crecimiento del PIB.

La Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales mostrará el comportamiento del comercio mayorista y minorista, un componente clave del consumo. Un desempeño positivo indicaría fortaleza en la demanda interna, mientras que una caída reflejaría un enfriamiento del gasto y posibles efectos de la inflación o del nivel de las tasas de interés.

Por otra parte, en Estados Unidos, las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo ofrecerán señales actualizadas del mercado laboral. Su comportamiento influirá en las expectativas de la Reserva Federal sobre el ritmo de ajuste de su política monetaria. Los datos podrían aplazarse en medio del shutdown del gobierno federal de Estados Unidos.

Viernes 24 de octubre: Empresas constructoras

Encuesta Nacional de Empresas Constructoras en México (agosto)

Reporte de inflación en Estados Unidos (septiembre)

El cierre de semana en México contará con la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, que ofrecerá un panorama sobre la actividad del sector, fundamental para la inversión pública y privada. Un crecimiento señalaría dinamismo en la infraestructura y la edificación, mientras que un retroceso podría reflejar desaceleración en la inversión.

El dato clave de la semana es el informe de inflación de septiembre en Estados Unidos. Será determinante para el panorama de tasas de la Fed en lo que resta del año. Los inversionistas buscan claridad, tras un recorte de 25 puntos base. Sin embargo, las dudas podrían seguir si se los demócratas y republicanos no terminan con el shutdown.