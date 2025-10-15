El Inegi estima leve recuperación del consumo en agosto

El consumo privado que realizan las familias en México mostró una moderada recuperación en agosto, al crecer 0.2% en comparación con julio, cuando se contrajo 0.3%, estimó este miércoles el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

En septiembre el avance siguió siendo magro, con un alza marginal de 0.1%, de acuerdo con el Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP) reportado por el instituto.

Con esta dinámica, en comparaciones interanuales, el consumo privado mostró una variación nula en agosto y una de 0.6% en septiembre.

Cabe recordar que el IOCP es una estadística experimental del Inegi que aporta una estimación econométrica oportuna sobre la evolución del Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP).

“Así, mientras que el IMCP se da a conocer aproximadamente nueve semanas después del mes de referencia, el IOCP ofrece una primera estimación —con un mayor margen de error estadístico—, apenas dos semanas después de terminado el mes de referencia” refiere el Inegi.

Pese a reportarse ligeras variaciones positivas en el margen, bajo una perspectiva de más largo aliento, el consumo privado se mantiene en un estado de atonía, en medio del estancamiento del mercado laboral –principalmente el formal–, la ralentización del envío de remesas desde Estados Unidos y mayor incertidumbre en el clima de negocios.

Esta última, asociada a los cambios en la política comercial de Estados Unidos y a la implementación de ambiciosas reformas domésticas como la judicial, la de competencia económica y telecomunicaciones o la energética.

Otro lastre para el crecimiento es la debilidad de la inversión pública, que a julio caía a un ritmo de 22%, en medio de los esfuerzos del gobierno federal por bajar este año el déficit público a niveles de alrededor de 4% del PIB, luego de registrar un monto de 5.7% en el 2024, que fue el mayor en más de 30 años.

Hasta el mes de julio el consumo privado acumula una contracción de 0.4%, que contrasta con el avance de 4.3% observado de enero a julio del 2024.

El reporte del Indicador Mensual de Consumo Privado correspondiente a agosto será publicado el próximo cinco de noviembre.

