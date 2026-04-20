Indicadores del 20 al 24 de abril: Inflación, actividad económica y empleo

El calendario de indicadores de esta semana contempla información relevante en México sobre actividad económica, inflación y niveles de ocupación y empleo, así como reportes sectoriales de comercio, servicios y construcción.

A continuación, y sin tener calendarizada la publicación de datos relevantes para el miércoles en México, éstos son los principales indicadores económicos de la semana:

Lunes 20 de abril: Actividad económica

Indicador Oportuno de la Actividad Económica (marzo)

La semana inicia con el Indicador Oportuno de la Actividad Económica. El Inegi publicará este reporte que ofrecerá una estimación preliminar sobre el desempeño de la economía de México en marzo, anticipando al Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE). Su lectura permitirá evaluar si persiste la desaceleración reciente o se observa un repunte en los sectores productivos.

Martes 21 de abril: Subasta de valores

Resultados de la subasta de valores gubernamentales del Banxico}

Ventas minoristas de Estados Unidos (marzo)

Como cada martes, el Banxico publicará los resultados de la subasta de valores gubernamentales, que reflejan la demanda por instrumentos de deuda local. El reporte ofrece información sobre las tasas asignadas y montos colocados, que serán una referencia sobre el costo de financiamiento y las expectativas para la trayectoria de las tasas.

Por otra parte, el reporte sobre ventas minoristas en Estados Unidos permitirá evaluar la fortaleza del consumo en la mayor economía mundial en marzo. Además, la cifra subyacente, que excluye componentes volátiles, dará una visión más precisa de la tendencia. Los indicadores serán clave para una evaluación del dinamismo económico.

Jueves 23 de abril: Inflación

Inflación en México (primera quincena de abril)

Encuesta Mensual de Servicios (febrero)

Encuesta Mensual de Empresas Comerciales (febrero)

Nuevas solicitudes de ayuda por desempleo en EU

Uno de los datos clave de esta semana será el del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de la primera quincena del mes, que mostrará la evolución de la inflación en México. El índice subyacente permitirá identificar si hay presiones en los productos menos volátiles. Los datos serán relevantes para ajustar expectativas para las decisiones futuras de política monetaria.

Además, la Encuesta Mensual de Servicios de febrero ofrecerá información sobre el desempeño del sector terciario, particularmente en las actividades relacionadas con el consumo interno. Sus resultados permitirán evaluar la dinámica de ingresos y el empleo en los servicios, así como su contribución al crecimiento económico nacional.

El Inegi también divulgará la Encuesta Mensual de Empresas Comerciales correspondiente al mes de febrero. El reporte mostrará la evolución del comercio al por mayor y al por menor en el país. Sus datos permiten analizar el comportamiento del consumo interno y detectar señales de desaceleración o impulso en la demanda agregada.

En Estados Unidos, la atención estará en los datos semanales de nuevas solicitudes de subsidios por desempleo, indicador oportuno del mercado laboral cuyos cambios son muy seguidos por los inversionistas. Con las cifras es posible detectar señales de enfriamiento en el mercado, así como ajustar expectativas de tasas y de crecimiento.

Viernes 24 de abril: Mercado laboral

Indicador Global de la Actividad Económica (febrero)

Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (febrero)

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (marzo)

El IGAE de febrero será clave esta semana, al brindar una medición detallada del desempeño económico mensual. Este indicador permitirá identificar la evolución de los sectores productivos y confirmar si la actividad mantiene una tendencia de desaceleración o comienza a estabilizarse, ampliando la información oportuna del lunes.

Además, El Inegi publicará la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras de febrero. Su contenido ayudará a entender el comportamiento de uno de los sectores más sensibles de la economía. Sus cifras, entre otros aspectos, permiten evaluar la inversión en infraestructura e identificar señales de debilidad en una importante fuente de empleo.

En tanto, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de marzo mostrará a detalle la evolución del mercado laboral en México, incluyendo la tasa de desempleo y los niveles de ocupación. Este reporte será clave para evaluar la fortaleza del empleo y su impacto en el consumo, así como las posibles presiones en los salarios y la inflación.