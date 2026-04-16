Hacienda atribuye repunte inflacionario en México a factores estacionales

El subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Gabriel Lerma Cotera, aseguró que el comportamiento reciente de la inflación en México responde principalmente a factores temporales y cíclicos, particularmente en el sector agrícola, y sostuvo que el nivel actual se mantiene dentro de parámetros históricos manejables.

Lerma Cotera explicó que, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la inflación anual se ubicó en 4.6% en la última quincena de marzo de 2026, un nivel que —afirmó— se encuentra dentro del rango observado en las últimas décadas, aunque por encima del objetivo de estabilidad.

Recordó que el rango considerado óptimo por el Banco de México (Banxico) es de 3% con un margen de un punto porcentual, es decir, hasta 4%, nivel en el que el impacto para los consumidores es menor. En ese sentido, destacó que en 2025 la inflación cerró en 3.7%, dentro de dicho parámetro.

Además, el subsecretario contextualizó el comportamiento inflacionario al señalar que en décadas pasadas México enfrentó episodios severos, como en los años 80, cuando la inflación superó el 160%, y otros momentos más recientes como 2008, 2017 y 2022, en los que se registraron incrementos por choques externos, liberalización de precios energéticos o disrupciones en cadenas de suministro derivadas de conflictos internacionales.

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En cuanto a los factores recientes, detalló que el repunte inflacionario en el primer trimestre de 2026 se explica por el alza en productos agrícolas como jitomate, papa y cebolla, afectaciones vinculadas a fenómenos climatológicos que redujeron la oferta. No obstante, indicó que también se han observado disminuciones en precios de productos como huevo, carne de res, pollo y cerdo.

Durante su intervención en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario subrayó que la inflación “es uno de los datos más sensibles” para el gobierno federal, al impactar directamente en el poder adquisitivo de la población, especialmente en el consumo de bienes básicos, servicios y transporte.

También, destacó que los combustibles continúan como un elemento clave en la formación de precios, debido a su impacto en las cadenas logísticas, por lo que el gobierno ha implementado estímulos fiscales para amortiguar su efecto.

Entre las medidas adoptadas, mencionó la aplicación de subsidios a gasolinas mediante la reducción del impuesto correspondiente, así como acuerdos con el sector privado. En este sentido, refirió que el precio de la gasolina regular se ha mantenido con un tope de 23.99 pesos por litro, mientras que el diésel no debe superar los 28 pesos, tras convenios con distribuidores.

Asimismo, destacó la continuidad del Programa contra la Inflación y la Carestía (PACIC), mediante el cual se han establecido acuerdos voluntarios con productores y comercializadores para contener los precios de productos básicos