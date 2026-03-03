Un historial de hostilidades y goteras en la Biblioteca Vasconcelos

Es el último martes de marzo por la media tarde en la Biblioteca Vasconcelos, ubicada a un costado de la antigua Estación de Ferrocarriles de Buenavista, hoy convertida en plaza comercial y un importante centro de transferencia modal de la Ciudad de México que en cuestión de unas semanas crecerá aún más su capacidad de irrigación por la ampliación del servicio del Tren Suburbano hacia la ciudad de Pachuca y la terminar del AIFA, por lo que el flujo dinámico de personas y de turistas será mayor, sobre todo en vísperas del Mundial de Futbol.

Esta biblioteca de estilo brutalista funcional, autoría del arquitecto Alberto Kalach y la cual este mismo año cumple 20 años de funciones, es un atractivo para el turismo internacional, con una capacidad para atender a un promedio de 1.8 millones de personas al año.

Decenas de visitantes extranjeros se pasean y se fotografían frente a la pieza “Matrix móvil”, el impactante esqueleto de ballena de Gabriel Orozco que los recibe en la planta baja. Después se pasean por los seis niveles de hormigón y estantes volados que sugieren un laberinto tridimensional.

Al mismo tiempo, al fondo del edificio se escuchan arengas de un grupo de trabajadores de la biblioteca. Desde el sexto piso del inmueble, donde al menos una persona cada diez minutos llega para tomarse una selfie panorámica, es imposible discernir lo que exigen esas voces, pero se distingue una intención de reclamo.

De los elevadores al hostigamiento

Para conocer los motivos de la manifestación en turno, El Economista conversa in situ con Luis Rafael Martínez Pérez, trabajador y representante de los agremiados del Sindicato Nacional de Trabajadores de Cultura (Sinac) en la sección SCDGB-3. Éste se remonta a una seguidilla de inconformidades manifiestas y reiterativas, tanto sobre la infraestructura del lugar como en el trato laboral, mismas que se han acumulado o bien han tardado en atenderse.

“El año pasado tuvimos algunas manifestaciones tratando de establecer mejoras en la misma biblioteca, no solamente para los trabajadores sino para los usuarios. Durante 2025 nos encontramos con que de 10 elevadores (disponibles) se quedaron prácticamente todos sin uso y la iluminación llegó a ser nula en distintas áreas”, declara a este medio dentro de las instalaciones de la biblioteca.

El trabajador reconoce que ha habido mejoras en la atención gracias a los cambios de funcionarios en algunas áreas de la Dirección General de Bibliotecas (DGB), particularmente por la llegada de Alma Mariana Liébana Varela como coordinadora administrativa de la Vasconcelos. De esta manera, dice, se empezaron a encontrar “caminos de comunicación más correctos. De hecho, ahorita varios elevadores ya están funcionando y se empezó a colocar más luminaria”.

Sin embargo, revira el representante sindical, “el problema se ha seguido suscitando con las áreas sustantivas. Actualmente nos manifestamos por un tema de hostigamiento laboral ejercido contra algunos trabajadores que pertenecen al mismo sindicato. Pero no sólo eso, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que colabora con la Secretaría de Cultura, ha mandado a varios jóvenes para apoyar la labor que tiene la biblioteca, pero resulta que en la coordinación de la Sala Infantil también han recibido hostigamiento. Entonces, estamos exigiendo la destitución de la coordinadora de la Sala Infantil y también de la titular de Servicios Bibliotecarios porque ha violentado las condiciones de trabajo en contra de algunos agremiados del Sinac”.

Sobre el caso de los jóvenes colaboradores del inmueble que son beneficiarios por el programa del gobierno federal, el sindicalista comparte que éstos se han acercado a los trabajadores para compartir sus preocupaciones por los supuestos tratos hostiles.

Carteles de protesta afuera del recinto. Foto EE: Ricardo Quiroga

Por otro lado, Martínez Pérez se refiere al trabajo del historiador y escritor José Mariano Leyva, actual director de la Vasconcelos: “Desde que llegó el maestro Leyva no ha hecho más por esta biblioteca. Su función ha sido la de coordinar desde su oficina. Sale muy poco de ella, no da recorridos y parece no enterarse de la problemática, hace caso omiso o la minimiza”.

Tensión en un espacio público

En el momento de dichas declaraciones, arriba una persona que se aproxima súbitamente a la conversación, acompañada de al menos cuatro guardias con uniformes de la policía. Se identifica como Ivonne Espinoza, que es responsable de Difusión y atención a Medios de la Vasconcelos y quien cuestiona:

“Disculpe, ¿quién lo invitó a hacer la entrevista aquí? ¿Quién le dio la autorización para hacer una entrevista dentro de las instalaciones? Ésta es una instancia federal. Se tiene que pedir autorización del director de la biblioteca para poder hacer una entrevista en la biblioteca, ¿la tiene?”.

Este que escribe le explica a la funcionaria que se está ejerciendo el derecho a la libre expresión y la labor periodística dentro de un espacio público. Pero ésta reitera que se trata de una zona federal e invita a no continuar con la entrevista. Detrás, el personal de seguridad aguarda por una instrucción. El hecho no trasciende a más. La conversación queda inconclusa. La funcionaria, el cuerpo de policías y el representante sindical se retiran, pero queda una sensación de inseguridad, de amedrentamiento dentro de una biblioteca pública visitada por cuantiosas personas de todos los orígenes. Resulta contradictorio percibir esa sensación de inseguridad dentro de una institución cultural.

Ahora es lunes 2 de marzo. Este diario ha esperado una semana desde que solicitó una entrevista vía la Secretaría de Cultura con el director de la Vasconcelos, José Mariano Leyva, y se consultó en distintas ocasiones si había respuesta o alguna fecha posible, pero hasta el cierre de esta edición no ha habido respuesta alguna.

Persisten goteras y escurrimientos

Si bien el representante del Sinac entrevistado reconoce que el trabajo de intervención sobre la infraestructura y funcionalidad de los servicios de la biblioteca se ha ido atendiendo de mejor manera desde los cambios en la estructura administrativa, hay mucho por hacer en el inmueble.

A unos metros de donde los cuantiosos turistas se fotografían con este esplendor arquitectónico de fondo, se observan notables escurrimientos y degradación del material constructivo que pueden no afectar la función sustantiva, pero sí son reflejo del deterioro.

Deterioro por goteras y escurrimientos. Foto EE: Ricardo Quiroga

No está de más recordar que, solamente un año después de su inauguración, el edificio estuvo cerrado por 20 meses, entre 2007 y 2008, por filtraciones de agua y errores de construcción, y que durante 2012 volvieron a incrementar las quejas por humedad y escurrimientos.

Asimismo, hay que recordar que la Biblioteca Vasconcelos es una de las instituciones encargadas de albergar el Depósito Legal de Publicaciones, un acervo que preserva todos los materiales editoriales, audiovisuales y gráficos publicados en el país, y por tanto debe garantizar su estado óptimo y el de su entorno.

Marcas de humedad en el interior Foto EE: Ricardo Quiroga

En una llamada posterior a los hechos relatados, Luis Rafael Martínez refiere que el jueves pasado se sostuvo una reunión con representantes de la DGP donde se comprometieron a establecer mesas de trabajo para delinear los problemas señalados y encontrar puntos de acuerdo. Esto solamente sucedió después de que el miércoles los trabajadores cerraran el lugar de nueva cuenta.

Números de la Vasconcelos