Wall Street cierra mixto con atención a Oriente Medio; sector de energía lidera las alzas

Los principales índices de Wall Street iniciaron marzo con desempeños mixtos. Los promedios revirtieron sus pérdidas iniciales para terminar la sesión sin dirección clara, en un mercado que seguía atento las noticias sobre el conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, perdió 0.15% a 48,904.78 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, avanzó 0.04% en 6,881.62 puntos. El Nasdaq tecnológico subió 0.36% a 22,748.86 unidades.

Estados Unidos e Israel atacaron con misiles a Irán el fin de semana, con el objetivo de acabar con el régimen islámico del país y su proyecto nuclear. El líder ayatolá Alí Jameneí murió e Irán respondió. La escalada se ha extendido sin señales de un final a este episodio.

La posibilidad de que el conflicto se extienda y afecte las cadenas de suministro y a la inflación generó un comportamiento de búsqueda de refugio, impulsando al oro y las mineras, mientras que el petróleo se disparó y benefició a las empresas de energía (+1.94%).

En el lado negativo se ubicaban las aerolíneas, como Delta Air Lines (-2.21%) y American Airlines (-4.44%), que retrocedieron con fuerza tras las cancelaciones registradas de vuelos a destinos turísticos afectados por los bombardeos iraníes como Dubai y Doha.

Las caídas iniciales fueron compensadas por el sólido desempeño de las acciones de Nvidia (+2.93%), el gigante de la inteligencia artificial, cuyas acciones subieron luego de haber registrados dos fuertes caídas tras publicar unos sólidos resultados trimestrales.

"Gran parte de la incertidumbre para estimar los efectos económicos finales de este conflicto radica en la duración del mismo, a lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que puede extenderse semanas", afirmó Grupo Financiero Ver por Más.