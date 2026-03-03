49ers aterriza en México su expertise de Flag Football

Los San Francisco 49ers toman la iniciativa para ampliar el acceso gratuito al Flag Football en México. La franquicia de la NFL planta su semillero en uno de los deportes mejor posicionados de nuestro país a nivel mundial.

Para entrar en la mente de las nuevas generaciones, el equipo se alía con el sistema escolar. Iniciará en 15 escuelas públicas y privadas en Los Cabos, BCS, con la meta de llegar a 75 colegios al finalizar el año. Los 49ers quieren que su programa alcance a más de 7,000 escuelas, que representarán una población de 3.1 millones de niños.

Los 49ers empiezan sobre una base de enseñanza del ‘tochito’ que ya creó la NFL desde hace 25 años. El equipo aterriza su ‘know-how’ (conocimiento) en el país donde es el tercer equipo más seguido de la liga. A los niños y adolescentes no se les prometerá tener una beca, ni llevarlos a conocer al quarterback Brock Purdy, ni entrenar becados en San Francisco. Ninguna promesa sustituye el propósito de la enseñanza escolar de este deporte.

Para charlar sobre este lanzamiento, Alfredo Gutiérrez Urías, ex tackle de San Francisco y un Directivo de la NFL México explicaron a El Economista la ejecución del programa y el impacto de la identidad 49ers en la memoria de los jóvenes.

“Tenemos mucha respuesta de los fans en el país. Queremos empezar en algunas ciudades haciendo este tipo de proyectos, torneos de flag. Hay muchos equipos de la NFL que vienen a hacer sus campamentos, pero 49ers quiere dar lo mejor que tenemos para los jóvenes y no es venir y decir: ‘soy 49ers y ya’, es hacer las cosas bien, entrenar a los coaches, que haya torneos en las escuelas”, comenta el ex jugador que fue fichado por los 49ers como agente libre en 2021.

_¿Qué posición de privilegio gana San Francisco al ser pionero de un programa de ‘tochito’ en México?

“La marca NFL y 49ers son un gran referente, es muy positivo que los niños sepan que detrás del programa hay dos grandes instituciones. La meta de las 7,000 escuelas es parte del programa de NFL en México, aquí entran a apoyar los 49ers. La NFL México tiene la meta de llegar a más de 7,500 escuelas en este ciclo escolar, que terminará en unos cuatro meses”, señala el directivo.