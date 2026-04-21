Goldman Sachs mantiene previsiones para el precio del cobre y espera un excedente en 2026

Goldman Sachs mantuvo el martes su previsión de un precio promedio del cobre de 12,650 dólares por tonelada métrica este año, así como su estimación de un excedente de 490,000 toneladas del metal en 2026.

Sin embargo, el banco advirtió de los riesgos para el suministro de cobre derivados de una posible escasez de ácido sulfúrico si continúan las interrupciones en el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz.

El banco señaló que esta interrupción, junto con la decisión de China de prohibir las exportaciones de ácido sulfúrico a partir del 1 de mayo, podría provocar una contracción en un mercado fundamental para la producción de cobre.

El azufre y el ácido sulfúrico son insumos clave para la extracción por disolventes y la electroobtención, un proceso que representa el 17% del suministro mundial de cobre.

Goldman señaló que la República Democrática del Congo (RDC) y Chile eran los países más expuestos a las interrupciones en los flujos.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha afectado al suministro de productos energéticos y otros materiales, ya que Irán ha bloqueado en la práctica el estrecho de Ormuz.

El presidente Donald Trump dijo el martes que no quería prorrogar el actual alto el fuego y que el ejército estadounidense estaba "ansioso por entrar en acción" si las negociaciones no tenían éxito.

Las empresas de la RDC aún cuentan con dos o tres meses de existencias, pero si los retrasos en la cadena de suministro siguen después de finales de mayo y hasta junio, Goldman estima que el país podría reducir su producción en unas 125,000 toneladas en 2026.

La reducción se vería compensada por una disminución de la demanda de cobre de 140,000 toneladas debido a un crecimiento mundial más débil en el escenario adverso del banco.

Por otra parte, la prohibición china de exportar ácido sulfúrico, que se prolongaría durante todo el año, pondría en riesgo 200,000 toneladas de la producción chilena, lo que equivale al 1% del suministro mundial, ya que el país obtuvo aproximadamente un tercio de su ácido de China en 2025, añadió el banco.