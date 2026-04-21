Futuros de Wall Street suben tras extensión de alto el fuego en Irán

Los futuros de los principales índices estadounidenses subieron el martes por la noche luego de que el presidente estadounidense Donald Trump extendió el alto el fuego en Irán.

Los futuros del Dow Jones y del S&P 500 registraron avances de 0.47%, mientras que los futuros del Nasdaq Composite avanzaban 0.55 por ciento.

Los tres principales índices habían cerrado a la baja el martes ante la preocupación de los inversionistas de que Estados Unidos e Irán no lograran un acuerdo de paz para el miércoles, fecha en que expiraba alto el fuego entre ambos países.

El Promedio Industrial Dow Jones bajó 0.59%, a 49,149.60 puntos, el S&P 500 perdió 0.63%, a 7,064.01 enteros, y el Nasdaq Composite descendió 0.59%, a l24,259.96 unidades.

Sin embargo, poco después del cierre del mercado, Trump extendió el alto el fuego estadounidense de dos semanas, argumentando que estaba justificado debido a la “grave fractura” del gobierno de Teherán.

“Dado que el Gobierno de Irán está gravemente dividido, algo que no sorprende, y a petición del Mariscal Asim Munir y del Primer Ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, se nos ha solicitado suspender nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes presenten una propuesta unificada”, declaró el presidente en una publicación de Truth Social.

En México, el índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió 1.82% en 68,809.17 unidades, en tanto que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores descendió 1.87% en 1,375.87 puntos. Los referenciales retrocedieron tras haber hilado dos días consecutivos con ganancias.

Dentro del S&P/BMV IPC, Grupo México, empresa minera, lideró las caídas dentro del índice con un retroceso de 5.24% a 200.05 pesos por acción; le siguieron la operadora de restaurantes, Alsea (-4.15%) y la minera de grupo BAL, Industrias Peñoles (-3.80%).