Fitch rebaja calificación crediticia de Paramount tras acuerdo para comprar Warner Bros

La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings rebajó el lunes por la noche las calificaciones de Paramount Skydance y Paramount Global a categoría de basura tras la propuesta de adquisición de Warner Bros Discovery por parte de la compañía de medios.

En una nota del lunes, los analistas de Fitch dijeron que esperan que Paramount tenga un "apalancamiento materialmente elevado" luego de su exitosa adquisición de Warner Bros Discovery.

Fitch rebajó las Calificaciones de Incumplimiento de Emisor de Largo Plazo de Paramount Skydance Corporation y Paramount Global a BB+ desde BBB- y la IDR de Corto Plazo a B desde F3, y colocó todas las calificaciones en vigilancia de calificación negativa.

"Los riesgos crediticios potenciales incluyen la posible estructura financiada con deuda, la expectativa de Fitch de un apalancamiento significativamente elevado y una visibilidad limitada de la política financiera y la estructura de capital posteriores a la transacción", escribieron los analistas de Fitch.

Una calificación de BB+ indica un bono de alto riesgo, sin grado de inversión, con una mayor posibilidad de incumplimiento.

La noticia hizo caer los títulos de Paramoun Skydance en Wall Street hasta 7.5% durante las primeras operaciones del martes, luego aminoró las pérdidas hasta alrededor de 4% en 12.80 dólares rumbo al cierre de la sesión.

Paramount anunció la semana pasada que acordó adquirir WBD en un acuerdo de 110,000 millones de dólares después de que Netflix se desistió en la puja por Warner. Se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre y estará respaldada por 54, 000 millones de dólares en compromisos de deuda, según informaron las compañías.

Paramount tenía 14,000 millones de dólares en deuda pendiente al cierre del año 2025, incluida deuda senior no garantizada y deuda subordinada junior, señalaron los analistas de Fitch.

Fitch dijo que sus rebajas también reflejan la presión competitiva dentro del sector de los medios, así como los continuos vientos en contra del flujo de caja libre de Paramount relacionados con la adquisición y los gastos en contenido.

Las agencias de calificación Moody's Ratings y S&P Global Ratings anunciaron el 27 de febrero que también habían puesto a Paramount en observación ante posibles rebajas de calificación. Paramount actualmente tiene calificaciones de grado de inversión más bajas con Moody's y calificaciones de grado especulativo con S&P.

(Con información de Reuters)