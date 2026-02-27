Paramount Skydance gana la batalla final por Warner Bros tras la retirada de Netflix

Paramount Skydance se alzó con la victoria en una batalla de varios meses para adquirir Warner Bros ⁠Discovery, después de que Netflix se negara el jueves a aumentar su oferta por el histórico estudio de Hollywood.

"Siempre hemos sido disciplinados y, al precio requerido para igualar la última oferta de Paramount Skydance, la operación ya no es financieramente atractiva, por lo que ⁠nos negamos a igualar la oferta de Paramount ⁠Skydance", dijo Netflix en un comunicado.

Netflix confirmó a Reuters que se retiraba de la puja por Warner Bros Discovery. El consejo de administración de Warner Bros aún tiene que rescindir el acuerdo con Netflix y aceptar la oferta de Paramount Skydance.

"Una vez que nuestro consejo vote a favor de adoptar el acuerdo de fusión con Paramount, se creará un enorme valor para nuestros accionistas", dijo el director ejecutivo de Warner, David Zaslav, en un comunicado. "Estamos entusiasmados con el potencial de la combinación de Paramount Skydance y Warner Bros Discovery y estamos deseando empezar a trabajar juntos para contar historias que conmuevan al mundo".

Paramount mantuvo su tenaz persecución de Warner Bros, lanzando una campaña hostil para arrebatarle el premio a Netflix. La semana pasada consiguió atraer a Warner Bros de vuelta a la mesa de negociaciones, con la posibilidad de aumentar la oferta en efectivo.

Ese mismo día, Warner Bros había afirmado que la oferta revisada de Paramount, de 31 dólares por acción, era superior a la propuesta de Netflix, de 27.75 dólares por acción, por los activos de "streaming" y de estudio de Warner Bros.

Un asesor de Netflix, que habló bajo condición de anonimato, dijo que habían recomendado que el grupo de televisión por internet se retirara de la puja porque el acuerdo ya no tenía sentido desde el punto de vista económico.

Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, insinuó que el gigante del "streaming" no aumentaría sustancialmente su oferta en una entrevista concedida el 20 de febrero a Fox News en la que destacó que Netflix ha sido "un comprador muy disciplinado".

El asesor dijo que Netflix estaba pujando contra un multimillonario que había mostrado su disposición a pagar un precio por Warner Bros que Netflix consideraba irracional.

Las acciones de Netflix ⁠subieron más de un 10% después de que la empresa se negara a ⁠aumentar su oferta.

Preocupaciones regulatorias

La fusión de Paramount con ⁠Warner Bros uniría dos grandes estudios de Hollywood, dos plataformas de "streaming" (HBO Max y Paramount+) y dos cadenas de noticias (CNN y CBS).

Los Ellison tienen vínculos con ⁠el presidente Donald Trump. Aun así, es probable que la oferta se someta a un escrutinio de los organismos de competencia en Washington, en otros países y en estados de EU, incluida California.

"Dado el entorno político, parece probable que se obtenga la aprobación de los reguladores federales; sin embargo, creemos que es muy probable que algunos reguladores estatales, en particular el fiscal general de California, Rob Bonta, intenten impugnar el acuerdo. Creemos que también es posible que los reguladores europeos tengan algo que decir", afirmaron los analistas de TD Cowen en una nota.

Bonta, demócrata, afirmó el jueves por la noche que el acuerdo aún no es definitivo. "Estos dos titanes de Hollywood aún ⁠no han superado el escrutinio regulatorio: el Departamento de Justicia de California tiene una investigación abierta y tenemos la intención de llevar a cabo una revisión exhaustiva", añadió.