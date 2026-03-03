Precios del petróleo y del gas amplían fuertes alzas por guerra en Oriente Medio

Los precios del gas y del petróleo siguieron subiendo el martes, en el cuarto día del conflicto israelí-estadounidense con Irán, que ha provocado la paralización del estrecho de Ormuz y amenaza directamente infraestructuras energéticas en esta región clave para los hidrocarburos.

El barril de crudo Brent superó el martes los 85 dólares por primera vez desde julio de 2024. Terminó la sesión con un incremento del 4.71%, hasta los 81.40 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), cerró a 74.56 dólares (+4.67%).

Por su parte, el gas europeo llegó a cotizar por encima de los 65 euros el megavatio hora, un nivel no visto desde enero de 2023.

Los operadores "empiezan a tomar conciencia de que el riesgo de una escalada prolongada en la región es muy alto", señaló Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management.

El tráfico marítimo está paralizado en el estrecho de Ormuz, un cuello de botella por el que transita alrededor del 20% del petróleo y del gas natural licuado (GNL) del mundo.

"El objetivo de Irán es mantener el precio de la energía en un nivel elevado, imponiendo así un costo político y económico a Estados Unidos y obligándole a desactivar la situación", estiman los analistas de Eurasia Group.

Los actores del mercado temen también nuevos ataques contra las infraestructuras energéticas de la región que podrían alterar el suministro mundial.

Asia está particularmente expuesta: China e India, dos gigantes de la importación de energía, dependen en gran medida de los hidrocarburos del golfo Pérsico.

"La cuestión es saber si vamos a revivir el escenario de 2022", al inicio de la invasión rusa de Ucrania, "cuando el auge de los precios de la energía desencadenó una oleada de inflación masiva, que golpeó duramente a la economía mundial", resumió Kathleen Brooks, analista de XTB.

Los precios actuales están por el momento lejos de los máximos alcanzados entonces: el gas llegó a superar los 300 euros por megavatio hora —con un récord absoluto de 345 euros— y el barril de crudo superó durante varios meses los 100 dólares.