Trump agradece al canciller de Alemania la colaboración con ataques contra Irán

El presidente ⁠Donald Trump recibió el martes en la Casa Blanca al canciller alemán, Friedrich Merz, y le agradeció su apoyo a la ampliación de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Trump, hablando en el Despacho Oval junto a Merz, dijo ⁠a periodistas que Alemania había estado "ayudando" al permitir que las ⁠fuerzas estadounidenses accedieran a ciertas bases, y estableció un marcado contraste con las acciones de otros dos países europeos: Gran Bretaña y España.

Merz afirmó que Alemania y Estados Unidos compartían el deseo de acabar con el actual régimen de Irán y dijo que discutiría con Trump lo que sucedería una vez finalizada la operación militar.

Añadió que también hablaría con Trump sobre la guerra de Rusia en Ucrania y el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea.

La guerra en Irán es un tema políticamente delicado para Merz, que se enfrenta a posibles reacciones negativas en su país por el apoyo de Alemania a la operación estadounidense-israelí.

El domingo no expresó ninguna crítica hacia los ataques aéreos estadounidenses, pero se abstuvo de respaldar una operación que, según los detractores de Trump, se emprendió sin la suficiente explicación y el respaldo legal requerido en el derecho internacional.

Estados Unidos no pide tropas

Trump dijo que Alemania estaba permitiendo a las fuerzas estadounidenses aterrizar en "ciertas zonas", pero que Washington no estaba pidiendo que proporcionara tropas.

"Nos están dejando aterrizar en ciertas zonas, y se lo agradecemos, y simplemente nos lo están poniendo fácil. No les estamos pidiendo que envíen tropas sobre el terreno".

El presidente estadounidense afirmó que tenía una buena relación con Alemania y con Merz en particular, a quien calificó de "excelente líder".

Por su parte, Merz le dijo a Trump que apreciaba poder reunirse con él durante lo que describió como "tiempos difíciles" y afirmó que Ucrania seguía siendo una prioridad máxima para Europa.

"Tenemos que hablar de Ucrania. En realidad, hay demasiados malos en este mundo", sostuvo al comienzo de su reunión. "Este es un tema del que tenemos que hablar porque ⁠todos queremos que esta guerra termine lo antes posible. Pero Ucrania tiene ⁠que preservar su territorio y sus intereses de seguridad".

Trump ⁠aseguró que negociar un acuerdo para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania sigue siendo "muy importante" en su lista de prioridades.

Merz ⁠partió de Berlín hacia Washington después de que Alemania y Francia anunciaran planes para profundizar la cooperación en materia de disuasión nuclear, otra medida de los vecinos europeos para adaptarse a los cambios en la relación transatlántica en medio de las continuas amenazas de Rusia y el temor a la inestabilidad relacionada con el conflicto de Irán.

Merz, recién llegado de una visita al presidente chino Xi Jinping, trabajará para mantener la relación positiva que ha forjado con Trump durante el último año, con la ayuda del liderazgo de Alemania en el aumento de su gasto en defensa.

Fue el primer líder europeo en visitar Washington tras ⁠los ataques a Irán, que han bloqueado una de las principales rutas de transporte de petróleo del mundo y han sumido en el caos al transporte aéreo mundial, y tras la sentencia de la Corte Suprema del 20 de febrero que declara ilegales los aranceles de emergencia de Trump.