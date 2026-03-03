Peso mexicano cede 35 centavos frente al dólar por nerviosismo sobre Oriente Medio

El peso mexicano se depreció con fuerza frente al dólar en las operaciones del martes. La divisa local perdió terreno debido a una persistente aversión al riesgo en el mercado, ante las preocupaciones por los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio.

El tipo de cambio terminó la sesión en el nivel de 17.6367 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.2853 unidades ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó una pérdida de 35.14 centavos, equivalentes a 2.03 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango con un máximo de 17.8770 unidades, que no se veía desde mediados de enero, y un mínimo de 17.2907. El Índice Dólar (DXY), que mide al dólar con seis monedas referencia, avanzó 0.48% al nivel de 99.03 unidades.

Este martes continuaron los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, que buscan eliminar el régimen de los ayatolás y sus planes nucleares. Mientras tanto, Irán mantiene acciones contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio de petróleo.

Los precios del petróleo referencia se dispararon por segundo día, ya que las fricciones en el traslado elevan los costos para las empresas. Los operadores comienzan a ajustar escenarios ante expectativas de inflación y posibles cambios para la política monetaria.

"La guerra y sus implicaciones para los precios de la energía siguen dominando los mercados cambiarios", dijo ING en una nota. "Cuanto más se mantengan elevados, mayor será el daño a las cuentas de los importadores y el lastre para el crecimiento mundial", dijo.

"La presión cambiaria responde principalmente al repunte del petróleo y a las expectativas de mayores presiones inflacionarias derivadas del conflicto, lo que fortalece al dólar como activo defensivo", explicó Laura Torres, Directora de Inversiones, IMB Capital Quants.

"El dólar avanza ante la persistente aversión al riesgo. El mercado continúa preocupado por la posibilidad de que este conflicto en Medio Oriente pueda prolongarse y generar disrupciones relevantes, presionando al petróleo y, con ello, la inflación", dijo Banco Base.