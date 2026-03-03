Buscar
Más mujeres impulsan la transformación digital en las empresas: KPMG

El liderazgo femenino avanza en áreas estratégicas como automatización, tecnología e IA, lo que fortalce la capacidad de innovación en las empresas.

La brecha de género en proyectos digitales, desde la Alta Dirección, disminuye, debido a que en México la participación de mujeres que lidera iniciativas de transformación digital pasó de 7% a 34%, de acuerdo con KPMG.

“Las iniciativas tecnológicas también registran mayor presencia femenina: el 33% de los proyectos de automatización son liderados por mujeres, seguido de la gestión de datos con 27% e iniciativas de Inteligencia Artificial con 22% de representación femenina, de acuerdo con el estudio Mujeres de la Alta Dirección en México y Centroamérica 2026, realizado por KPMG.

Este incremento de participación femenina representa una señal positiva en la toma de decisiones estratégicas, en el que se espera que las empresas aumenten su competitividad en los próximos años.

Impulsar el talento femenino no es un tema exclusivo de mujeres, sino una responsabilidad compartida que requiere el involucramiento activo de los hombres. En la medida en que la Alta Dirección alinee sus decisiones, impulse incentivos coherentes con sus objetivos de inclusión y vincule estos esfuerzos con indicadores de gestión y desempeño, será más viable consolidar equipos diversos de alto desempeño”, menciona Olivia Segura, socia asesora en Capital Humano y gestión de talento en KPMG México.

Andrea Salvador Pérez

Periodista de la sección El Empresario. Especializada en temas de emprendimiento, pymes, management, cultura laboral y crecimiento empresarial.

