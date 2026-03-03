Detallan logística del operativo para Semana Santa: Turismo

Mediante acciones preventivas, operativas y de atención directa a la ciudadanía, privilegiando la coordinación

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Más de 15 dependencias de los ámbitos federal y estatal detallaron la logística operativa, el despliegue de recursos humanos y materiales, el parque vehicular, los puntos estratégicos a cubrir, así como los roles, funciones y atribuciones específicas que cada institución desempeñará conforme a su marco de competencia.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas encabezó en el salón Polivalente en Ciudad Victoria, la 2da. Reunión para coordinar la Implementación del Operativo de Semana Santa 2026.

En la reunión realizada en la Torre Bicentenario participaron, la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Salud, Epidemiología, CRUM y Protección Civil, Ángeles Verdes, Cruz Roja Mexicana, Instituto Tamaulipeco Capitanía de Puerto Regional en Tampico, Profeco y Cruz Ámbar.

“El propósito es coordinar acciones y estrategias para salvaguardar la integridad de la población y de los visitantes, así como brindar auxilio y atención oportuna en los principales destinos turísticos durante la temporada vacacional de Semana Santa”, señaló el funcionario estatal.

El gobernador Américo Villarreal Anaya impulsa decididamente la prevención como pilar fundamental de la seguridad en Tamaulipas, refirió.

“Para ello, contamos con personal altamente certificado, con estrategias y acciones integrales, orientadas a fortalecer de manera continua la tranquilidad y protección de quienes viven en nuestro estado y de todos los que nos visitan”, señaló el funcionario estatal.

Con prevención, compromiso y responsabilidad, construimos un Tamaulipas más seguro para todas y todos, concluyó Benjamin Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas.