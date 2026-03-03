Arranca venta de boletos para repechaje del Mundial en Guadalajara y Monterrey: ¡Desde 200 pesos!

Las entradas ⁠para las series de la repesca para el Mundial salieron a la venta este ⁠martes a precios de oferta en comparación con el torneo propiamente dicho, ya que los aficionados podrán conseguir un asiento por tan solo 200 pesos mexicanos (11.33 dólares), anunció la FIFA.

El torneo determinará dos de las ⁠seis selecciones restantes por clasificarse al primer ⁠Mundial de 48 equipos, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

Irak, la República Democrática del Congo, Bolivia, Nueva Caledonia, Jamaica y Surinam jugarán en dos estadios que también son sedes de la Copa del Mundo.

Guadalajara y Monterrey serán sedes del torneo interconfederativo del 26 al 31 de marzo, con precios de entradas que, según la FIFA, oscilarán entre los 200 y los 300 pesos.

Los precios contrastan con los de la fase final, cuyos elevados costes han provocado las quejas de los aficionados. La entrada más barata para la fase final cuesta 60 dólares, pero los precios dinámicos y el mercado de reventa han dejado a muchos aficionados sin poder acceder a ésta.

Guadlajara en calma ante caída de "El Mencho"

La violencia que estalló cerca de Guadalajara después de la muerte del líder del cártel más buscado de México causó preocupación entre los hinchas, pero la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que " no había ningún riesgo" para los aficionados que visitaran el país.

A 100 días del inicio de la Copa del Mundo, las autoridades de Jalisco afirman que el estado anfitrión está preparado y es seguro, tras los disturbios que interrumpieron brevemente los eventos deportivos en la zona de Guadalajara.

El titular del Comité Organizador de Guadalajara, Juan José Frangie, dijo que las autoridades estatales han reforzado la seguridad y confían en ⁠los preparativos tras la violencia que estalló tras la muerte ⁠del capo narco Nemesio Oseguera, "El Mencho".

Frangie ⁠también es alcalde de Zapopan, sede del Estadio Akron, uno de los escenarios del Mundial de México.

Los disturbios ⁠interrumpieron brevemente los eventos deportivos y centraron la atención sobre la seguridad en una de las regiones de la ciudad anfitriona, pero las autoridades locales afirman que están colaborando estrechamente con homólogos federales para garantizar la normalidad antes de la Copa del Mundo.

"Jamás pensamos que en 72 horas la zona metropolitana entrara en una tranquilidad", dijo Frangie a Milenio.

"Falta todavía, hay rezagos de miedo, con todo esto de no parar las cosas y seguir las actividades nos ha permitido que la gente tenga cada vez más confianza.

"Decirle ⁠a la gente que vendrá al Mundial que es un estado seguro, sin problemas y que la Guardia Nacional y la Defensa enviaron 2,500 elementos más."