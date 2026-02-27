Warner Bros firma su venta a Paramount por 110,000 millones de dólares

Warner Bros Discovery ⁠aceptó ser adquirida por Paramount Skydance en una operación de 110,000 millones de dólares firmada el viernes por la ⁠mañana, según un clip de ⁠audio de una reunión global de la empresa, revisado por Reuters.

"Netflix tenía el derecho legal de igualar la oferta de Paramount. Como todos saben, finalmente decidieron no hacerlo. Eso dio lugar a la firma de un acuerdo con PSKY esta mañana. Así que esa es la situación actual", dijo Bruce Campbell, director de ingresos y estrategia de Warner Bros, en la reunión.

Paramount y Warner Bros no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

El acuerdo, que incluye una deuda de unos 29,000 millones de dólares, es una de las mayores reorganizaciones mediáticas de Hollywood y dará lugar a uno de los estudios cinematográficos más grandes del mundo, lo que permitirá a Paramount aprovechar la propiedad intelectual de Warner.

También permitirá a Paramount ⁠reforzar sus esfuerzos en el ámbito ⁠del streaming, con una ⁠posible combinación de HBO Max y Paramount+, lo que le ⁠permitirá ganar cuota de mercado y competir con el líder, Netflix.

El acuerdo pone fin a una guerra de ofertas después de que Netflix se negó a igualar la última propuesta de Paramount de 31 dólares por acción, que Warner Bros consideró superior al acuerdo de 27.75 dólares por ⁠acción del pionero del streaming