Conoce MOWO: la plataforma que abre una nueva etapa para la movilidad en México

México está entrando a una nueva fase de complejidad económica. La expansión urbana, la digitalización de las cadenas productivas, el crecimiento sostenido del comercio electrónico, la transición energética y los planes de inversión en infraestructura están ocurriendo de manera simultánea. En el centro de estas dinámicas: la movilidad.

Hoy la movilidad conecta personas, mercancías, energía, datos y capital. Incide en los costos empresariales, en la eficiencia logística, en la productividad urbana y en la competitividad territorial.

En México, los costos logísticos representan un porcentaje relevante del PIB; el comercio electrónico mantiene crecimientos de doble dígito que presionan la última milla; y la electrificación del transporte avanza a ritmos históricos, exigiendo nuevas capacidades energéticas, financieras y regulatorias.

Paralelamente, los planes de inversión pública en infraestructura hacia 2030 confirman que transporte, conectividad y energía son ejes estructurales del desarrollo nacional.

En este proceso, México dio un paso relevante al reconocer, en 2020, la movilidad como un derecho humano mediante la reforma al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Posteriormente, en 2022, se expidió la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, instrumento que consolidó el nuevo marco jurídico y definió bases, principios y competencias para los distintos órdenes de gobierno, orientando la formulación de políticas públicas con un enfoque integral y de largo plazo.

Sin embargo, mientras la economía se vuelve más integrada, la conversación sigue fragmentada. Infraestructura, tecnología, financiamiento, regulación y operación suelen abordarse por separado, aun cuando forman parte de un mismo engranaje que sostiene la competitividad del país.

Es en este contexto donde surge MOWO.

MOWO (MOBILITY WORLD) nace bajo una premisa clara: la movilidad ya no es sector, es un ecosistema.

La plataforma se concibe como un punto de encuentro transversal que articula inversión, innovación, planeación, infraestructura y operación bajo una lógica compartida. No para segmentar la discusión, sino para reconocer cómo cada decisión impacta al conjunto.

En un país que ya dio pasos decisivos para colocar la movilidad en el centro de su marco de derechos y de su agenda pública, MOWO reconoce tanto los avances como los retos pendientes, y se perfila como un facilitador de convergencia entre actores, capacidades y visiones para acelerar una movilidad más integrada, competitiva y sostenible.

Bajo el concepto “Donde reconocemos la movilidad que avanza”, MOWO busca visibilizar y destacar a quienes ya están impulsando transformaciones reales dentro del sistema: proyectos que integran tecnología, eficiencia logística, transición energética, financiamiento o nuevos modelos de coordinación público-privada.

Porque el avance no depende de un solo actor.La innovación ocurre en todos los eslabones. Y cuando esos eslabones se reconocen entre sí, el sistema evoluciona.

De esta manera, MOWO se proyecta como una plataforma anual con vocación de largo plazo, orientada a fortalecer la integración estratégica en uno de los ámbitos más determinantes para el desarrollo económico de México y América Latina.

En 2026, MOWO abre esta conversación desde el reconocimiento: poniendo en el centro a quienes ya están haciendo avanzar la movilidad desde distintas dimensiones del sistema y visibilizando proyectos que hoy operan de manera dispersa, pero que comparten un mismo impacto estructural.

2027 será el año en que esa conversación trascienda el diagnóstico y dé paso a un espacio de convergencia de mayor alcance, diseñado para reunir a los distintos actores que sostienen el sistema de movilidad. Un punto de encuentro que no solo dialogue sobre integración, sino que la ejerza; donde industria, inversión y sector público interactúen bajo una lógica sistémica capaz de sostener la siguiente etapa de competitividad regional.

La movilidad ya cambió.

La conversación que la define también está por evolucionar.