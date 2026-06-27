Apple pide permiso para comprar chips a empresa china incluida en la lista negra: Financial Times

Apple está ⁠presionando al Gobierno de Trump para obtener autorización para comprar chips de ⁠memoria a ChangXin Memory Technologies, una empresa china que el Pentágono ha incluido en una lista negra, según informó el viernes el Financial Times.

El ⁠fabricante del iPhone ha presionado ⁠a la Casa Blanca para obtener la autorización con el fin de aliviar la presión financiera que sufre la empresa debido al aumento de los precios de los chips de memoria, según el periódico, que basa su información en fuentes anónimas.

Ni la Casa Blanca, ni Apple, ni CXMT respondieron a las solicitudes de comentarios de Reuters fuera del horario laboral.

La campaña de presión pone de relieve la difícil situación a la que se enfrentan las principales empresas tecnológicas estadounidenses, ya que el aumento vertiginoso de los costes de los chips de memoria choca con las restricciones de seguridad nacional impuestas por Washington a los fabricantes chinos de chips.

Apple se puso en contacto con el Departamento de Comercio hace más de un mes y también se dirigió a otros funcionarios de la Administración y aliados en Washington, según dijo una persona al FT.

CXMT, el principal fabricante chino de chips de memoria, fue designado como empresa militar china por el Departamento de Defensa ⁠bajo el Gobierno de Biden. La empresa, ⁠entre otras, fue aprobada el ⁠año pasado por un comité interinstitucional para su inclusión en la Lista de Entidades ⁠del Departamento de Comercio.

Las empresas estadounidenses no pueden enviar productos, software ni tecnología a las empresas incluidas en la lista sin una licencia, cuya concesión tiene altas probabilidades de ser denegada.

Apple subió el jueves los precios del iPad y el MacBook, alegando que ya no podía proteger a los clientes del aumento vertiginoso de los costes de los chips de memoria y almacenamiento, ⁠impulsado por la expansión de los centros de datos del sector de la inteligencia artificial.