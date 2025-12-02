Esentia Energy Systems llega al mercado mexicano con su OPI

Esentia Energy Systems, empresa de infraestructura de transporte de gas natural, llega a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para obtener recursos por 100 millones de pesos que serán destinados para financiar el plan de expansiona de la compañía.

Durante la presentación en la BMV, Daniel Bustos, CEO de Esentia Energy, comentó que el plan de expansión, que contempla tres fases, tiene como objetivo principal incrementar en un 50% la capacidad de su sistema integrado de gasoducto.

“Los recursos permitirán a la empresa ampliar su infraestructura e impulsar un mayor volumen de gas”, dijo.

El directivo agregó que, “estarán orientados a atender la creciente demanda energética en regiones estratégicas y de acelerado crecimiento. Esto incluye zonas clave como Querétaro, Guadalajara y el Bajío, así como los principales corredores industriales del norte, centro y occidente del país”.

Resaltó que la inversión refuerza la base material que acelerará el crecimiento industrial, facilitará el suministro eficiente de energía eléctrica y promoverá el desarrollo de nuevos polos energéticos y logísticos dentro del plan de desarrollo nacional.

“Este plan de expansión contribuye directamente a los objetivos del Plan México, incluyendo la inversión productiva en infraestructura energética, el fortalecimiento de la seguridad de suministro y el apoyo al crecimiento industrial del país con energía competitiva y confiable”, afirmó.