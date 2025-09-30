Esentia Energy Systems anuncia su Oferta Pública Inicial en la Bolsa Mexicana de Valores

Con orgullo y visión de futuro, Esentia Energy Systems, empresa mexicana líder en infraestructura energética, anuncia su Oferta Pública Inicial (OPI) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), marcando un hito en el sector energético nacional.

Fundada por Fernando y Manuel Calvillo Álvarez, Esentia es el resultado de más de dos décadas de trabajo incansable, iniciado bajo el nombre de Fermaca, y transformado hoy en una plataforma robusta que conecta a México con el gas natural más competitivo del mundo. Esta evolución empresarial refleja la confianza sostenida de los hermanos Calvillo en el potencial de México, apostando siempre por proyectos de infraestructura que beneficien directamente al país y a los mexicanos.

Gracias al liderazgo visionario de los hermanos Calvillo, Esentia ha logrado atraer inversiones de instituciones globales de primer nivel, incluyendo Occidental Petroleum, Ospraie Management, Partners Group, Mubadala Investment Company y Olayan Group, quienes han confiado en el modelo de negocio, la solidez operativa y el compromiso de largo plazo con México.

La OPI está siendo conducida por el CEO de Esentia, Daniel Bustos, quien ha liderado con firmeza y claridad este proceso estratégico, consolidando la posición de la empresa como un actor clave en el mercado energético nacional.

La oferta se llevará a cabo exclusivamente en México, con el objetivo de captar recursos para financiar un ambicioso plan de expansión en tres fases, que contempla inversiones por 680 millones de dólares y la adición de 660 millones de pies cúbicos diarios de capacidad. Esta estrategia busca atender el creciente impulso del nearshoring y fortalecer la seguridad energética nacional.

El activo principal de Esentia, el Sistema Wahalajara, es una red de más de 2,000 kilómetros que conecta Waha, Texas, con las regiones industriales del centro y occidente de México, incluyendo Guadalajara. Este sistema abastece aproximadamente el 15% de la demanda diaria de gas natural del país, respaldado por contratos de largo plazo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y clientes de alta calidad crediticia.

La operación será coordinada por BBVA, Goldman Sachs y Scotiabank, y contempla opciones de sobreasignación de hasta 15% adicional, dependiendo del interés de los inversionistas.

Además de Esentia, los hermanos Calvillo continúan invirtiendo activamente en México a través de Fermaca, con proyectos estratégicos que refuerzan el compromiso con el desarrollo nacional. Entre ellos destacan:

El anuncio conjunto con la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador de Durango Esteban Villegas sobre la construcción de una planta de fertilizantes en Durango, que impulsará la autosuficiencia agrícola del país.

El desarrollo de un centro de datos de clase mundial, que posicionará a México como un hub tecnológico en América Latina.

La expansión de una red de fibra óptica de alta capacidad, que conectará regiones clave y fomentará la transformación digital.

Este paso reafirma el compromiso de Esentia y Fermaca con el desarrollo energético, tecnológico y agrícola de México. Representa no solo una oportunidad de inversión, sino también un reconocimiento al legado de confianza, visión y trabajo de los hermanos Calvillo. La historia de Fermaca continúa con la misma convicción: invertir en México es invertir en su futuro.