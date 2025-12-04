Aeroméxico celebró su regreso a la BMV

Grupo Aeroméxico, la principal línea aérea del país, celebró su regreso a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con el tradicional evento de campanazo, este jueves, encabezado por su director general, Andrés Conesa.

“El regreso de Aeroméxico a la BMV es reflejo de nuestra recuperación y solidez en el mercado aéreo”, dijo Conesa.

“Esta colocación histórica reafirma la confianza en el mercado bursátil mexicano y en la solidez de la infraestructura de la Bolsa Mexicana de Valores. Aeroméxico demuestra que México cuenta con empresas capaces de atraer inversión global, seguiremos impulsando un ecosistema competitivo, profundo y preparado para respaldar proyectos de gran escala”, aseguró, Marcos Martínez, presidente del Consejo de Administración de la BMV.

Aeroméxico regresó a cotizar en la BMV el pasado 6 de noviembre, bajo la clave de pizarra “AERO”, luego de haber lanzado una oferta pública mixta global de 27 millones 463,590 acciones a un precio de 35.34 pesos por unidad en México, y 11 millones 727,325 American Depositary Shares (ADS) a un precio de 19 dólares por papel en la Bolsa de Nueva York.

La aerolínea buscará utilizar los recursos obtenidos para propósitos corporativos generales, los cuales pueden incluir pagos relacionados con la ampliación y mantenimiento de su flota.

Desde su regreso a la BMV las acciones de Aeroméxico ganan 0.14%, mientras que en Wall Street, sus ADS suben 1.16 por ciento.