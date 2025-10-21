Rendimiento de Cetes a 28 días cayó a su menor nivel en más 3 años

La tasa del Certificado de la Tesorería de la Federación (Cete) a 28 días bajó por segunda semana consecutiva y registró un rendimiento de 7.10% de acuerdo con los resultados de la subasta de Banco de México, su menor nivel desde mediados junio de 2022.

La disminución en su rendimiento fue de 30 puntos porcentuales y el monto colocado fue de 7,000 millones de pesos, con una demanda de 3.07 veces lo ofertado.

En lo que va del año el rendimiento del Cete a 28 días ha bajado 264 puntos base, en línea con el ciclo bajista de la tasa de referencia que fija el banco central.

La próxima reunión de la Junta de Gobierno de Banco de México está fechada para el 6 de noviembre, en la que se espera se aplique otro recorte de 25 puntos base a la tasa de interés.

Por otro lado, la tasa de los Cetes a 91, 175 y 679 días operaron también a la baja.

Se colocaron 7,000 millones de pesos en Cetes a 91 días, con una tasa de 7.30%, un descenso de 0.05 puntos porcentuales frente a la última emisión, y una demanda 4.67 veces. En el año ha disminuido 249 puntos base.

También, se colocaron Cetes a 175 días, por moto de 12,000 millones de pesos, a una tasa de 7.41%, una baja de 0.08% respecto a la subasta previa. Registró una demanda de 3.34 veces el monto colocado, mayor que la última colocación.

Adicionalmente se subastaron 15,000 millones de pesos en Cetes a 679 días, a una tasa de 7.76%, una reducción de 0.09 puntos porcentuales respecto de la última emisión. La demanda por este instrumento fue de 2.59 veces el monto colocado.