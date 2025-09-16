Bovespa renueva nivel máximo y cierra arriba de 144,000 puntos

El índice Bovespa alcanzó máximos históricos el martes, cerrando por encima de los 144,000 puntos por primera vez, ya que los agentes financieros siguieron apostando por tasas de interés más bajas en Estados Unidos esta semana; sin embargo, el aumento fue moderado y el volumen financiero estuvo por debajo del promedio del año.

El índice de referencia del mercado bursátil brasileño subió 0.36% a 144,061.74 puntos, renovando su récord de cierre. En su punto máximo del día, alcanzó los 144,584.10 puntos, un nuevo máximo intradía histórico. En su punto más bajo, alcanzó los 143,546.58 puntos.

El volumen financiero totalizó 21,000 millones de reales, por encima del promedio diario del mes, de apenas 18,600 millones, pero aún por debajo del promedio de 2025, de 23,600 millones.

Los inversionistas del mercado brasileño están muy atentos al anuncio que acompañará la decisión de política monetaria del Banco Central el miércoles, cuando se espera que la tasa Selic se mantenga en el 15 por ciento. Para los estrategas de Citi, el ciclo de flexibilización de las tasas de interés es el próximo catalizador del mercado bursátil.

En opinión de Thiago Pedroso, responsable de la división de Renta Variable de Criteria, la reciente subida del mercado brasileño tiene múltiples factores, entre ellos la reacción a los máximos registrados en las bolsas norteamericanas, el descenso de la curva de tasas y la mejora de la percepción del riesgo global.

Pero destacó que hay un elemento muy específico en el mercado local, que es el bajo nivel de asignación a acciones brasileñas, tanto por parte de inversionistas extranjeros como de inversionistas institucionales nacionales.