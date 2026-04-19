Bolsas mexicanas avanzaron, pero cayeron en la semana

Las bolsas de valores en México finalizaron la semana pasada con ganancias, pero en el acumulado semanal reportaron un comportamiento a la baja, al tiempo que los inversionistas incorporaron el anunció de la reapertura del Estrecho de Ormuz.

El índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores ganó 1.06% para operar en 69,825.94 puntos, en tanto que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores subió 0.86% para ubicarse en 1,395.16 enteros.

En la semana, el IPC retrocedió 0.28% y el FSE-BIVA perdió 0.35; con estos resultados los referenciales cortaron con tres semanas consecutivas al alza.

En el ámbito geopolítico, Estados Unidos e Irán declararon la apertura del Estrecho de Ormuz, tras la tregua acordada por Israel y Líbano, e incluso el presidente estadounidense Donald Trump dijo que la guerra podría terminar “muy pronto”; sin embargo, el domingo volvió a cerrarse.

Dentro del IPC, que agrupa a las empresas más negociadas de la BMV, 26 de las 35 emisoras finalizaron el viernes con ganancias.

Quálitas, especializada en seguros automotrices, lideró las ganancias del día con un alza de 8.39% en el precio de sus títulos, hasta los 179.15 pesos por acción. Le siguieron la minera de Grupo BAL, Industrias Peñoles que avanzó 5.59% y la aerolínea de bajo costo Volaris que ganó 5.69 por ciento.

El prestamista Gentera, matriz de Banco Compartamos, lideró las pérdidas y retrocedió 2.05% en 46.41 pesos por título, le siguió Banco del Bajío que perdió 1.43% y Alsea que bajó 1.1 por ciento.

Los portafolios esperan esta semana al arranque de la temporada de reportes del primer trimestre de las principales emisoras locales.