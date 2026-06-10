Conteo votos de Perú se desacelera y resultado final podría depender de votos impugnados

La disputa por la presidencia de Perú se ralentizó mientras los candidatos mantenían el miércoles una mínima diferencia cuando faltan contabilizar cerca de un 2.0% de votos, a la espera del conteo de votos del extranjero, zonas rurales y ⁠de un importante volumen de papeletas impugnadas por errores ⁠en su llenado.

El izquierdista Roberto Sánchez, que lleva una inestable ventaja frente a la derechista Keiko Fujimori, llamó en un mensaje por X a defender "la victoria popular" en uno de los comicios más ajustados en las historia del país, que vive en constante crisis política con fugaces mandatarios en el poder.

Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Sánchez, cuyo ascenso ha golpeado a los mercados financieros del país, obtenía un 50.025% de los votos, mientras Fujimori, que postula por cuarta vez a la presidencia, tenía un 49.975% de los sufragios, con 97.904% de las mesas contabilizadas. La carrera presidencial se ha convertido en una montaña rusa en el conteo de votos. Sánchez tomó el lunes la delantera y el miércoles por momentos su ventaja bajaba o se incrementaba. En un corte a fines de la tarde tenía unos 9,300 votos a su favor. El vaivén se produce mientras llegan los votos del exterior que hasta ahora están favoreciendo con un 63.378% a Fujimori; y los votos rurales que favorecen al aspirante de izquierda.

Sin embargo, el volumen de votos observados o impugnados es poco más de la mitad de los votos pendientes de escrutinio, y representa un 1.6 % del total de las mesas electorales.

El secretario general del grupo local de monitoreo electoral Transparencia, Omar Awapara, afirmó que por la estrechez de la contienda, es probable que el ganador se decida durante la revisión de los aproximadamente 400,000 votos observados, en el Jurado Electoral Especial (JEE) del Perú.

"Entonces son muchos más todavía los votos por contar que los votos que definen a una u otra posición", afirmó.

"A medida que van resolviendo va a haber un momento en que, bueno, ya la diferencia de repente sea mayor entre los candidatos que los votos que faltan por dirimir", dijo, antes de agregar que todo el proceso de revisión de votos podría tardar algunas semanas antes de que se determine un ganador.

Hablan los candidatos

La candidata Fujimori pidió el miércoles a tener "cautela y responsabilidad" mientras se espera los resultados finales, y reafirmó su "esperanza en los votos del extranjero" a su favor.

"Dato ⁠mata a relato, más allá de los comentarios (...) son las instituciones las que tienen que ⁠dar su veredicto", señaló. Por su parte, Sánchez afirmó a periodistas ⁠que se reunirá con las misiones electorales en el país para informar sobre "cosas extrañas, raras" en torno al conteo del sufragio. "Invoco con energía a que se respete la voluntad ⁠del pueblo, convoco para que los organismos de observación electoral vean también lo que está ocurriendo y llamo a todas las fuerzas democráticas a respetar, lo que significa la acción" señaló. Las misiones de observación electoral de la OEA y la Unión Europa coincidieron el martes en conferencias separadas que los comicios fueron normales y que ante el resultado parcial estrecho, exhortaronal país a esperar los resultados oficiales.

Los mercados se estabilizaron el miércoles tras una fuerte caída antes del balotaje y las alzas de principio de semana. El referencial de la bolsa de Lima subió el miércoles 0.68%, a 1,390.58 puntos, tras escalar hasta más de un 7% en la víspera. La moneda peruana, el sol, cayó 0.53%, a 3.4070/3.4100 unidades por dólar, luego de fuerte volatilidad el martes que motivó la acción del banco central.

"Los mercados ⁠confían en que Fujimori gane gracias al voto de los expatriados que tienden a ser conservadores", declaró Eileen Gavin, analista principal para las Américas de la empresa de inteligencia de riesgos Verisk Maplecroft.

"Los mercados también asumen que, independientemente de quién gane, la tendencia más conservadora de la Cámara de Diputados y del Senado recién reconstituido actuará como freno a cualquier impulso populista del ejecutivo", dijo.

rrg