Bolsa de Tokio cae más de 4% mientras se intensifica la venta de los valores tecnológicos

El índice de referencia japonés Nikkei cayó más del 4% este viernes, mientras las acciones del sector tecnológico amplían sus pérdidas ante la creciente inquietud de los inversionistas por el auge de la inteligencia artificial.

En la sesión matutina, el Nikkei 225 bajó un 4.07%, hasta situarse en los 64,113.32 puntos.

El índice surcoreano Kospi, otro de los indicadores más importantes de la región que también registró fuertes pérdidas la víspera, permaneció cerrado por ser día festivo.

Los mercados asiáticos han encadenado varias caídas significativas durante las últimas semanas, lastrados por la posibilidad de que el apogeo que vive la IA esté inflando artificialmente las valoraciones de las empresas del sector y creando una burbuja que pronto podría estallar.

Los operadores se interrogan además sobre el gasto masivo que las tecnológicas están haciendo en ese rubro, a golpe de endeudamiento.