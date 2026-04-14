Bolsa mexicana retrocede casi 1% en un mercado atento a Oriente Medio

Las bolsas de valores de México registraron fuertes descensos en las negociaciones del martes. Los índices bursátiles locales bajaron, contrarios a sus pares del exterior, mientras los inversionistas seguían atentos a las noticias sobre la guerra en Oriente Medio.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que mide a las acciones locales más negociadas, perdió 0.94% a 68,941.46 unidades. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), retrocedió 0.82% al nivel de 1,381.

S&P/BMV IPCTradingview

"El soporte de 68,600 puntos será una línea de defensa crítica para evitar una corrección más profunda. El mercado estará pendiente de los avances en las conversaciones de Estados Unidos con Irán", dijo Laura Torres, directora de Inversiones de IMB Capital Quants.

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con caídas. Destacó el descenso en las acciones de Genomma Lab, con 4.62% a 17.95 pesos, seguido por el de las acciones de Gentera, con 4.50% a 49.02, y Regional, con 2.18% en 146.44.