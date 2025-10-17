Buscar
Bolsa mexicana opera con pérdidas; acciones de Banorte lideran los descensos

Los índices bajan después de dos días de avances, mientras los inversionistas evalúan los riesgos por señales de debilidad en bancos regionales de EU.

José Antonio Rivera

Las bolsas de valores de México caen en la última sesión de la semana. Los índices bajan después de dos días de avances, mientras los inversionistas evalúan los riesgos por las recientes señales de debilidad en bancos regionales medianos de Estados Unidos.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, cede 1.27% a 61,748.63 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), cae 1.38% a 1,229.78 puntos.

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores caen. Destacan las pérdidas del Grupo Financiero Banorte, con 4.45% a 170.14 pesos, seguido por la minera Industrias Peñoles, con 4.01% a 796.32 pesos, y BanRegio, con 3.72% a 130.82.

"Al cierre de la semana, los mercados accionarios presentan un entorno negativo, retomando preocupación por la tensión comercial entre Estados Unidos y China y noticias sobre algunos bancos regionales estadounidenses", destacaron los analistas de Monex.

