Bolsa mexicana cierra con pérdidas; destaca caída de América Móvil

Las bolsas de valores de México terminaron con pérdidas las negociaciones de mitad de semana. Los índices accionarios locales retrocedieron, mientras los inversionistas estudiaban el panorama de tasas, con los títulos de América Móvil liderando los descensos.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, perdió 0.35% a 63,597.44 unidades, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), cayó 0.43% a 1,262.17.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores terminaron la jornada en terreno negativo. Las pérdidas fueron lideradas por el gigante América Móvil, con 3.13% menos a 19.81 pesos, seguido por Arca Continental, que bajó 2.20% a 185.03 pesos.

"Hace un par de días, el S&P/BMV IPC se ubicaba cercano a 64,000 puntos y a tan solo 0.6% del máximo histórico del año de 64,409 puntos; ayer y hoy vemos condiciones que lo pueden llevar a un proceso de consolidación de corto plazo", dijo la correduría Monex.

La caída en el mercado local se dio en una jornada en la que los inversionistas estudiaron las implicaciones que tendrá en la tasa de interés de la Fed una caída en las nóminas privadas de Estados Unidos, mientras que en México se divulgaron cifras débiles de inversión.