Peso mexicano termina estable frente al dólar tras datos locales de inversión

El peso mexicano terminó estable contra el dólar las operaciones de este martes. La divisa local cerró prácticamente sin cambios en su cotización, mientras los operadores asimilaban las más recientes cifras económicas locales y de empleo en Estados Unidos.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 18.2838 unidades por dólar. Frente a un cierre de 18.2826 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto dejó a la moneda una pérdida marginal de 0.01%, inferior a un centavo.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 18.2847 unidades y un nivel mínimo de 18.2473. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, caía 0.44% a 98.90 unidades.

"El tipo de cambio continúa operando sin mayores variaciones, hoy el rango se ha dado entre 18.24 a 18.29 pesos. El mayor volumen en lo que va del mes se ha registrado en dos zonas, 18.31 y 18.27", destacó Juan Carlos Cruz, CEO de México Financiero.

Catalizadores de la sesión

La inversión de las empresas en México bajó 0.3% en septiembre frente a agosto, según dio a conocer el Inegi. La fija bruta cayó 6.7% anual en septiembre. Además, el gobierno de México dio a conocer que aumentará el salario mínimo en 13% el próximo año.

El peso se había apreciado más temprano ante un retroceso del dólar que seguía un descenso en los rendimientos de los bonos del Tesoro, tras conocerse que la nómina privada en Estados Unidos registró en noviembre su peor caída desde principios de 2023.

"El tipo de cambio se está acercando al mínimo del año de 18.2008 pesos por dólar, del 17 de septiembre. Lo anterior implica que el mercado podría aprovechar para la toma de coberturas cambiarias y la compra anticipada de dólares", destacó Banco Base.

Además, los participantes en el mercado cambiario seguían asimilando la posibilidad de que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, elija a Kevin Hassett, como próximo jefe de la Reserva Federal, quien podría impulsar más recortes a la tasa referencia.

Apuestas sobre la Fed

Mientras tanto, el mercado evalúa con 88.8% la probabilidad de que la Fed recorte su tasa de interés en 25 puntos base la próxima semana, en el que sería su tercer recorte consecutivo de esa magnitud. El panorama de tasas el próximo año es más incierto.

Los operadores también aguardan la publicación de un dato de inflación clave para la Fed. "Podríamos ver mayor volatilidad hacia el cierre semanal con el dato del índice de precios PCE de septiembre a publicar el viernes", destacó Juan Carlos Cruz Tapia.