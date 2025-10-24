Bolsa mexicana cae y registra pérdida semanal de 2.17%

Las bolsas de valores de México cerraron con pérdidas las negociaciones de este viernes. Los índices bursátiles locales cayeron, ampliando los movimientos acumulados en una semana marcada por los resultados del tercer trimestre de empresas importantes.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, cayó 0.6% 61,145.49 unidades. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), retrocedió 0.73% a 1.217,95 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

"Prevemos que el impulso continúe, después de superar los 61,400 puntos. En este contexto, la resistencia que pondrá a prueba es el psicológico de 62,000 enteros. Por su parte, el soporte se sitúa en los 60,500. Sugerimos mantener posiciones", dijo Análisis Banorte.

Los títulos de la minera Industrias Peñoles encabezaron las bajas, con 3.86% menos a 734.25 pesos, seguidos por los de la empresa de telecomunicaciones Megacable, con 3.73% a 52.97 pesos, y el conglomerado Orbia Advance, con 3.33% menos a 16.56 pesos.

Con la caída de hoy, los índices locales ampliaron los descensos en una semana marcada por cifras del tercer trimestre. El S&P/BMV IPC acumuló en el periodo un retroceso de 2.17%, pero en lo que va del año, el rendimiento de la referencia es de 23.26 por ciento.