BMV y BIVA operan estables tras puente y a la espera de datos económicos en Estados Unidos

Las bolsas de valores en México reanudaron operaciones este martes, después del festivo del lunes, revirtiendo las pérdidas iniciales y avanzando a terreno positivo después de haber alcanzado un máximo histórico la semana pasada, ante la incertidumbre sobre la publicación de datos económicos en Estados Unidos, después de la reapertura del gobierno federal estadounidense.

El índice S&P BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores, avanza 0.08% a 62,375.56 puntos, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional del Valores, retrocede marginalmente 0.01% a 1,241.95 unidades.

“Los inversionistas siguen a la espera de datos económicos que permitan entender el estado de la economía, inflación y mercado laboral. La Oficina de Estadísticas de EU publicó la actualización de un calendario, en el que se indica que el reporte de empleo de septiembre se publicará el 20 de noviembre” escribieron analistas de Banco Ve Por Más.

La expectativa del mercado ha cambiado ligeramente de un recorte a una pausa en la decisión de diciembre. La probabilidad de que la tasa se mantenga sin cambio se ubica ahora en 53.3 por ciento.