Wall Street cae liderado por el sector tecnológico y temores de una burbuja de IA

Los principales índices bursátiles de Estados Unidos registraron caídas significativas la jornada de este martes, por una mayor aversión al riesgo por la preocupación imperante entre los inversionistas sobre las altas valoraciones de las acciones relacionadas con la inteligencia artificial.

El Promedio Industrial Dow Jones retrocedió 0.9%, mientras que el S&P 500 descendió 0.6 por ciento. Por su parte, el índice Nasdaq Composite, de alto componente tecnológico, perdió un 1 por ciento.

El gigante tecnológico Nvidia, cayó 2 por ciento. Otros miembros de las "Siete Magníficas", como Amazon y Microsoft, también sufrieron retrocesos del 3% cada uno. Esta corrección se da en un contexto donde el valor de las acciones relacionadas con IA alimenta el temor sobre una posible burbuja.

"Podríamos ver una caída del 8% o 9% cuando todo esté dicho y hecho para el S&P 500. Podría incluso concluir antes si obtenemos el tipo de ganancias que nuestro analista espera para Nvidia, y si obtenemos datos de empleo que sean débiles pero que no apunten a una recesión, dijo Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de CFRA.

Fuera del sector tecnológico, las acciones de Home Depot también contribuyeron a la presión bajista, después de que la cadena de mejoras para el hogar reportara ganancias por debajo de las expectativas y recortara su perspectiva para el cierre de año.