BMV extiende la toma de utilidad y registra fuerte caída semanal

Las bolsas de valores de México cerraron con ligeras pérdidas las negociaciones de este viernes. Los índices accionarios locales cayeron por tercera jornada consecutiva, ampliando la toma de ganancias desde los máximos históricos que alcanzaron el martes.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, cayó 0.32% a 62,328.63 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), bajó 0.28% a 1,242.07 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Destacó la pérdida de Televisa, con 3.44% a 10.67 pesos, seguida por la de Industrias Peñoles, con 2.97% a 726.07 pesos, y la empresa de bebidas Becle con 2.43% a 22.13.

Los índices accionarios locales bajaron en las últimas tres jornadas, luego de que la principal referencia marcó en la sesión del martes un máximo histórico de 64,406.21 unidades. En la semana, el S&P/BMV IPC retrocedió 1.30%, ganando 25.65% en el año.