Trump no quita el ojo en Groenlandia

Copenhague. Dinamarca anunció ayer que convocará al embajador de Estados Unidos e instó a Washington a respetar su soberanía después de que Donald Trump nombrara un emisario especial para Groenlandia, un territorio autónomo danés que el mandatario republicano quiere anexionar.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump afirma que "necesita" a esa isla estratégicamente situada y rica en recursos naturales para garantizar la seguridad de Estados Unidos, e incluso se ha negado a descartar el uso de la fuerza para hacerse con ella.

El presidente estadounidense anunció el domingo que designó al gobernador de Luisiana, el republicano Jeff Landry, como emisario especial de Estados Unidos para Groenlandia.

El ministro de Relaciones Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, se mostró ayer "profundamente indignado" por el nombramiento. Dinamarca es parte de la UE y de la OTAN.

En su red Truth Social, Trump defendió esa designación y dijo: "Jeff comprende lo esencial que es Groenlandia para nuestra seguridad nacional y promoverá con firmeza los intereses de nuestro país en favor de la seguridad y la supervivencia de nuestros aliados y, de hecho, del mundo".

Landry agradeció a Trump en la red social X por el "honor" y se declaró "voluntario para hacer que Groenlandia forme parte de Estados Unidos". También precisó que el nuevo cargo no afectaba "en modo alguno" sus funciones como gobernador.

“Inaceptables”

El ministro de Relaciones Exteriores danés declaró al canal TV2 que el nombramiento y las declaraciones eran "totalmente inaceptables", y afirmó que su ministerio convocaría al embajador estadounidense en los próximos días "para obtener una explicación".

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, emitieron una declaración conjunta en la que recordaron que "las fronteras nacionales y la soberanía de los Estados se basan en el derecho internacional".

"No se puede anexionar otro país. Ni siquiera con el argumento de la seguridad internacional", afirmaron.