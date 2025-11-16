Bitcoin cae por debajo de 95,000 dólares por más aversión al riesgo

Bitcoin cayó por debajo de los 95,000 dólares el viernes, lo que hizo que la principal criptomoneda se adentrara aún más en terreno negativo y continuara su descenso de cuatro días en medio de una caída generalizada de las acciones vinculadas a la inteligencia artificial.

De acuerdo con datos de Investing, el bitcoin bajó hasta los 94,554.30 dólares el viernes, una caída de 5.2%, marcando su nivel más bajo desde el 7 de mayo. Además, en su comparación semanal retrocedió 8.49%, pese a haberse recuperado brevemente el lunes y luego haber retrocedido.

Por su parte, los 11 fondos que cotizan en Bolsa y que tienen al bitcoin como activo subyacente, cerraron el viernes con caídas de entre 3.76 y 4.1 por ciento.

La criptomoneda más grande por capitalización de mercado atrae a muchos de los mismos inversionistas interesados en acciones de las grandes tecnológicas, vinculando ambas operaciones. Varias de esas acciones cayeron durante la semana en medio de un resurgimiento de las preocupaciones sobre el gasto de los gigantes de Silicon Valley en iniciativas de inteligencia artiicial.

Las acciones vinculadas a criptomonedas también cayeron. La empresa de software y gestora de activos de bitcoin, Strategy, bajó 4.22%, mientras que la plataforma de trading Bullish cayó 6.19 por ciento. Los títulos de Coinbase revirtieron las perdidas y cerraron con una ganancia de 0.3%; además, la empresa de minería de activos digitales Bitmine Immersion Technologies también cotizó con una baja de casi 6 por ciento.

En general, los activos de riesgo han estado bajo presión en los últimos días, ya que las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en la reunión de diciembre se han reducido a medida que un número creciente de funcionarios se han inclinado a no flexibilizar la política monetaria en Estados Unidos.