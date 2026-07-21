Lluvias mejoran embalses en Chile

En Chile, la intensidad de la seguidilla de sistema frontales que desde la semana pasada y hasta el momento han dejado 10 personas fallecidas, más de 100,000 aisladas y más de 20,000 viviendas dañadas, llevó al Presidente José Antonio Kast a declarar este lunes Estado de Catástrofe para las zonas más afectadas por el frente de mal tiempo.

La afectación en el ámbito productivo abarca los más diversos sectores. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile calculó que el rubro minorista en las 31 comunas más impactadas por la emergencia acumula pérdidas superiores a 14.3 millones de dólares en un escenario prudente, las que podrían acercarse a 19 millones de dólares si es que las malas condiciones climáticas aumentan su intensidad. Pero hasta ahora la actividad más golpeada es el agro. Los daños económicos en este sector alcanzarían los 400 millones de dólares, según un catastro elaborado por la consultora Colliers.

Entre Atacama y Biobío se registran superficies sembradas con trigo, avena y cebada dañadas por inundaciones prolongadas, además de pérdidas en infraestructura de riego, como equipos, casetas, instalaciones eléctricas, tranques y canales producto de crecidas de ríos, desbordes y activación de quebradas. Rodrigo Gil, gerente del Área de Campos de Colliers, explicó que el impacto sobre la fruticultura ha sido más limitado debido a que la mayoría de las especies se encuentra en receso invernal. Sin embargo, indicó que sí se han detectado daños en cítricos y paltos por la caída de frutos en proceso de maduración en sectores costeros de las regiones de Valparaíso y O’Higgins. Pese al impacto económico, el ejecutivo destacó un efecto favorable para el sector agrícola derivado de las precipitaciones, que llevó a recuperar los niveles de los embalses de riego. Como ejemplo, indicó que las represas La Paloma, Cogotí y Puclaro acumularon en conjunto más de 100 millones de metros cúbicos de agua.