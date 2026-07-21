Argentina superaría a Brasil en exportaciones de maíz: consultora

Brasil está a punto de perder su posición como segundo mayor exportador mundial de maíz en favor de Argentina en la campaña 2025/26, tras la fuerte caída de los envíos a Irán -uno de sus principales compradores-, informó la consultora Hedgepoint Global Markets. Hedgepoint prevé que las exportaciones de maíz de Brasil alcancen los 43 millones de toneladas métricas en la campaña 2025/26, lo que supone un aumento respecto a los 41.1 millones de toneladas de la temporada anterior, pero por debajo de los 45 millones de toneladas estimados para Argentina. Estados Unidos es el mayor exportador de maíz del mundo.

Irán, el principal destino de las exportaciones de maíz de Brasil en 2025 con 9 millones de toneladas, no compró maíz brasileño en junio, según Hedgepoint. En el primer semestre de 2026, Irán recibió alrededor de 1.5 millones de toneladas de maíz brasileño, frente a los 2.3 millones del mismo periodo de 2025. Argentina está ganando cuota de mercado gracias a unos precios más competitivos tras una cosecha abundante, explicó Luiz Fernando Roque, especialista de Hedgepoint. La última vez que Brasil exportó menos maíz que Argentina fue en la campaña 2020/21. Hedgepoint estima que la cosecha de maíz de Brasil en 2025/26 alcanzará un récord de 140.3 millones de toneladas.