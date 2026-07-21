Meliá, Iberostar y Barceló salen de Cuba por presión de EU

Meliá, Iberostar y Barceló, las tres grandes hoteleras españolas con presencia en Cuba, abandonan la isla ante las presiones de Estados Unidos y dejan de operar sus establecimientos en la isla. Meliá e Iberostar adoptaron los primeros pasos en junio, saliendo de 27 hoteles vinculados al Grupo de Administración Empresarial (Gaesa), propiedad de las Fuerzas Armadas de Cuba. Gaesa fue uno de los primeros grupos en caer bajo el escrutinio del Gobierno estadounidense.

La pasada semana, sin embargo, la Administración del presidente Donald Trump endureció su política en la isla al sancionar a otras diez entidades consideradas fundamentales para el sostenimiento económico y el aparato del régimen cubano, entre ellas el Ministerio de Turismo de Cuba (Mintur), y eso ha propiciado que los grupos españoles abandonen el resto de su actividad en la isla.

La más impactada por la medida será, sin duda, Meliá que llegó a tener a principios de año 34 hoteles en cartera y otros dos en pipeline en la isla. La cadena de la familia Escarrer señaló ya el pasado 3 de junio que dejaba de gestionar y comercializar 15 alojamientos de su cartera en la isla y ha anunciado que cesará de prestar servicios a partir de esta semana en "todos sus establecimientos en la República de Cuba".

Los primero 15 establecimientos que salieron del perímetro de Meliá estaban vinculados a Grupo Gaviota, que integraba Gaesa, pero las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno estadounidense han llevado a Meliá a afrontar una salida directa del país y abandonar su vinculación empresas como los grupos hoteleros estatales Gran Caribe y Cubanacán, vinculador con Mintur.

En un comunicado, Meliá explica que su decisión de salir del país es consecuencia de las "notables dificultades de carácter operativo, legal, económico y financiero que, persistentemente, han venido y vienen afectando" a Cuba, tras el embargo decretado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que imposibilitan "de hecho y de derecho" una "mínima estabilidad operativa". Actualmente Meliá está evaluando los impactos financieros de esta decisión, incluyendo la eventual revisión del valor en libros asociado a la operativa en Cuba, y anunciado que concretará su alcance cuando publique las cuentas del primer semestre, el próximo 30 de julio.

A principio de febrero Meliá explicó que tenía en cartera 34 hoteles, algunos de ellos ya cerrados por esas fechas, con 14,053 habitaciones y tenía otros dos en proyecto, que en principio tenía previsto abrir este año. La hotelera reportó una ocupación en sus establecimientos en Cuba de 34.1%, 6.5 puntos por debajo del primer trimestre del año pasado y por debajo de la media de su cartera (58.8%). En el caso de Iberostar la cadena dejó de operar a principio de junio doce hoteles en la isla, los vinculados a Gaviota, mientras que mantenía operativos otros seis, pero ya no es posible contratar reservar en estos hoteles, ni están disponibles en su página web. "IberostarCuba Hotels & Resorts confirma que ya no opera ni comercializa ningún hotel en Cuba. La compañía continúa apoyando a sus equipos durante esta etapa".

Barceló era la menos expuesta de las tres. El grupo gestionaba dos hoteles del grupo estatal Gran Caribe con contrato vigente hasta 2027, el cual se rescindió antes de tiempo.