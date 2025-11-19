Alphabet sube en Wall Street ante optimismo generado por el modelo de IA Gemini 3

Los títulos de Alphabet suben alrededor de 3.5% a 294 dólares al medio día en Wall Street después de que Google presentara su último modelo de inteligencia artificial, Gemini 3, lo que generó optimismo entre los inversionistas.

Gemini 3, que llegará 11 meses después de la segunda generación del modelo, parece, en teoría, mantener a Google a la vanguardia en la carrera de la IA.

El director ejecutivo Sundar Pichai lo describió como "nuestro modelo más inteligente" en una publicación del blog de la compañía.

El nuevo sistema de inteligencia artificial se integrará en los productos de búsqueda de Google, la aplicación Gemini y los servicios empresariales.

"Creemos que Gemini ha marcado un ritmo completamente nuevo tanto en lo que respecta al lanzamiento de los modelos como a hacerlos llegar a la gente más rápido que nunca", dijo Koray Kavukcuoglu, arquitecto jefe de IA de Google, a los periodistas una sesión informativa.

(Con información de Reuters)