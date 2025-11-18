Ninguna empresa es inmune al estallido de la burbuja de la IA: Sundar Pichai, CEO de Google

Sundar Pichai, consejero delegado de Alphabet, afirmó que ninguna empresa saldrá indemne si el auge de la inteligencia artificial se desploma, en un momento en que el aumento de las valoraciones y la fuerte inversión en el sector alimentan la preocupación por una burbuja.

Pichai dijo en una entrevista con la BBC publicada este martes que la actual ola de inversión en inteligencia artificial era un "momento extraordinario", pero reconoció "elementos de irracionalidad" en el mercado, coincidiendo con las advertencias de "exuberancia irracional" durante la era de las puntocom.

También ha habido mucho debate entre los analistas sobre si las valoraciones de la IA son sostenibles.

Al preguntar sobre cómo afrontaría Google el posible estallido de una burbuja, Pichai dijo que creía que podría capear el temporal, pero añadió: "Creo que ninguna empresa será inmune, nos incluyo."

Las acciones de Alphabet han subido cerca de un 46% este año, ya que los inversores apuestan por su capacidad para competir con OpenAI, creador de ChatGPT.

En Estados Unidos, la preocupación por las elevadas valoraciones de la IA ha empezado a pesar en los mercados en general, mientras que los dirigentes monetarios británicos también han señalado riesgos de burbuja.

En septiembre, Alphabet prometió destinar 5,000 millones de libras en dos años a infraestructuras e investigación en IA en Reino Unido, lo que incluye un nuevo centro de datos e inversiones en DeepMind, su laboratorio de inteligencia artificial en Londres.

Pichai también dijo a la BBC, en la entrevista realizada en la sede de Google en California, que Google comenzaría a entrenar modelos en Reino Unido, una medida que el primer ministro Keir Starmer espera que refuerce la ambición del país de convertirse en la tercera "superpotencia" mundial de inteligencia artificial después de Estados Unidos y China.

Pichai también advirtió de las "inmensas" necesidades energéticas de la IA y afirmó que los objetivos de Alphabet de consumo neto cero se retrasarán a medida que aumente la potencia de cálculo.