Aeroméxico aterriza en BMV y mercados internacionales con alzas

Las acciones de la aerolínea Grupo Aeroméxico debutaron con un alza en su regreso a la Bolsa Mexicana de Valores y mercados internacionales.

Los títulos de Grupo Aeroméxico, que opera la principal línea aérea del país, se negociaron en 36.20 pesos, un 2.43% por encima de su precio de colocación de 35.34 pesos en BMV.

Por su parte, los American Depositary Receipt (ADR por sus siglas en inglés) avanzaron un 3.24% a 19.61 dólares en Nueva York.

Grupo Aeroméxico, aseguró que su oferta pública mixta global, marcando su regreso al mercado accionario nacional, fue por un monto de 5,882 millones de pesos, considerando sobreasignación.

“Con los recursos obtenidos, Aeroméxico ampliará su flota, lo que representa un paso estratégico que refuerza la capacidad operativa y de servicio de la empresa, al tiempo que responde a las necesidades de crecimiento y modernización del sector. Adicional, realizará inversiones en la infraestructura del cliente, orientadas a optimizar la eficiencia logística, la seguridad y atención personalizada, así como atender las obligaciones de mantenimiento a su flota”, de acuerdo con el comunicado.