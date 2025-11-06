Buscar
El Economista
Mercados

Lectura 1:00 min

Aeroméxico aterriza en BMV y mercados internacionales con alzas

Los títulos de Grupo Aeroméxico se negociaron en 36.20 pesos, un 2.43% por encima de su precio de colocación de 35.34 pesos en BMV.

main image

Grupo Aeroméxico hizo su regreso este jueves en la Bolsa Mexicana de Valores y mercados internacionales. Foto: ReutersREUTERS

Cristian Téllez

Las acciones de la aerolínea Grupo Aeroméxico debutaron con un alza en su regreso a la Bolsa Mexicana de Valores y mercados internacionales. 

Los títulos de Grupo Aeroméxico, que opera la principal línea aérea del país, se negociaron en 36.20 pesos, un 2.43% por encima de su precio de colocación de 35.34 pesos en BMV.

Por su parte, los American Depositary Receipt (ADR por sus siglas en inglés) avanzaron un 3.24% a 19.61 dólares en Nueva York.

Te puede interesar

Grupo Aeroméxico, aseguró que su oferta pública mixta global, marcando su regreso al mercado accionario nacional, fue por un monto de 5,882 millones de pesos, considerando sobreasignación.

“Con los recursos obtenidos, Aeroméxico ampliará su flota, lo que representa un paso estratégico que refuerza la capacidad operativa y de servicio de la empresa, al tiempo que responde a las necesidades de crecimiento y modernización del sector. Adicional, realizará inversiones en la infraestructura del cliente, orientadas a optimizar la eficiencia logística, la seguridad y atención personalizada, así como atender las obligaciones de mantenimiento a su flota”, de acuerdo con el comunicado.

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete