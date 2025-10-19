Aeroméxico fija rango de 18-20 dólares por ADS en EU

Grupo Aeroméxico, la aerolínea bandera de México, continúa afinando los detalles de su Oferta Pública Inicial (OPI) con la que planea colocar en manos del público inversionista poco más del 10% de su capital social, mediante una oferta primaria y secundaria que se realizará en forma simultánea en los mercados de valores de México y Estados Unidos.

De acuerdo con el más reciente prospecto preliminar presentado ante la SEC, el precio estimado para los American Depositary Shares (ADS), cada uno equivale a 10 acciones ordinarias, se ubicará en un rango de 18 a 20 dólares por unidad.

AeroMéxico advirtió que existe la probabilidad de que hacia adelante se vea obligada a dividir su única serie de acciones en tres como parte de los requerimientos para recibir el aval de la dirección general de Inversión Extranjera y la Ley de Inversión Extranjera, ambas mexicanas, ya que el sector aéreo es considerado un sector estratégico y por lo tanto se deben establecer salvaguardas corporativas para asegurar el control de los inversionistas mexicanos.

"Tras esta oferta global, podríamos estar obligados a modificar nuestros estatutos sociales para dividir nuestra serie única de acciones ordinarias en tres series de acciones y reclasificar las acciones vendidas en esta oferta global en nuevas series de acciones", dice el prospecto.

En conjunto, la compañía y un grupo de accionistas mexicanos ofrecerán 144 millones 736,840 acciones, lo que, considerando el punto medio del rango propuesto, equivale a una colocación por aproximadamente 275 millones de dólares.

Con base en esas mismas referencias, la aerolínea alcanzaría una valuación cercana a 2,592 millones de dólares.

El monto podría incrementarse si los intermediarios ejercen la opción de sobreasignación, para la cual Aeroméxico reservó 21 millones 710,500 acciones adicionales.

En ese escenario, la inversión total de los compradores podría ascender hasta unos 316 millones de dólares.

Aunque la fecha exacta aún no se ha definido, se espera que la OPI tenga lugar antes de que concluya 2025, una vez que la Securities and Exchange Commission (SEC) autorice el registro correspondiente.

Regresa luego de tres años

Aeroméxico volverá así a ser una empresa pública tras tres años fuera del mercado bursátil, luego de su proceso de reestructura derivado del impacto de la pandemia de Covid-19, que desplomó sus ingresos y la llevó a acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

Durante ese proceso ingresaron nuevos accionistas (entre ellos Apollo Global Management) y se ejecutó una reestructura de capital que diluyó casi por completo la participación de los inversionistas anteriores.

Además de la porción primaria, con la que la aerolínea obtendrá recursos frescos para fortalecer su estructura financiera y operativa, la mayoría de los accionistas actuales aprovecharán la oferta para vender parte de sus títulos.

Entre ellos figuran los empresarios mexicanos Valentín Díez Morodo, los hermanos Eduardo, Rafael y José Antonio Tricio Haro, así como el Fideicomiso Banco Actinver F/5292, que con 5.9% del capital figura como el quinto mayor accionista, detrás de Apollo (22.4%), Delta Air Lines (20%), SVP (7.7%) y Silver Point Capital (9.7%).