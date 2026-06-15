El acuerdo de paz presionó al maíz, al trigo y a la soya

Los futuros del maíz en la Bolsa de Chicago cayeron durante la sesión del lunes a nuevos mínimos, y el contrato más activo en el mercado continuo bajó a un piso de nueve meses, después de que Estados Unidos e Irán anunciaron que habían alcanzado un acuerdo inicial para poner fin a su conflicto y reanudar el tráfico por el Estrecho de Ormuz.

Los futuros del maíz subieron después ligeramente gracias a las compras de oportunidad.

Los futuros del trigo y la soya seguían bajo presión por la noticia, pero el pacto podría depender de los acontecimientos en el Líbano y posponer las delicadas negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán. Está previsto que el memorando de entendimiento se firme oficialmente el viernes en Suiza.

La noticia provocó una fuerte caída de los precios del petróleo y golpeó a las materias primas agrícolas, desde el azúcar hasta los cereales y las semillas oleaginosas, que a menudo siguen la evolución de los precios del crudo dado su creciente uso en la fabricación de biocombustibles.

Para limitar las pérdidas en los cereales, algunos importadores han estado retrasando las compras con la esperanza de que cualquier acuerdo entre Estados Unidos e Irán haga bajar los precios de los cereales, por lo que podría haber nueva demanda si el trato se sostiene, según los operadores.

Al inicio de la sesión, el contrato de maíz más activo en la Bolsa de Chicago (CBOT) alcanzó su nivel más bajo desde el 28 de agosto, situándose en 4.0625 dólares el bushel.

El trigo alcanzó su nivel más bajo desde el 10 de abril, situándose en 5.71 dólares el bushel. Mientras tanto, los futuros de la soya alcanzaron un mínimo desde el 6 de febrero, en 11.025 dólares el bushel, y el aceite de soya desde el 29 de abril.

Aun así, el contrato de maíz más activo de la CBOT subió 0.48%, a 4.15 dólares el bushel, mientras que la soya subió 0.02%, a 11.1375 dólares el bushel y el trigo subió 0.04%, a 5.8475 dólares el bushel.

Operadores de cereales dijeron que esperan que los mercados de cereales de base se mantengan nerviosos esta semana, dado que el acuerdo aún no se ha firmado y cinco días es mucho tiempo en la volátil región de Medio Oriente.

Los analistas de mercado también señalaron que, incluso si el estrecho se reabre esta semana, llevará tiempo que los flujos de productos básicos vuelvan a su ritmo normal.

“Hay una gran diferencia entre abrir el estrecho y restablecer los flujos de petróleo y fertilizantes a los niveles anteriores a la guerra”, escribió el lunes Arlan Suderman, economista jefe de Materias Primas de StoneX, en una nota de análisis.

“Los transportistas siguen mostrándose cautos. La retirada de las minas del agua podría llevar semanas. Las aseguradoras querrán asegurarse de que las hostilidades han terminado realmente antes de ofrecer una cobertura asequible”, dijo.