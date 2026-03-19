Aryna Sabalenka apunta en Miami por el Sunshine Double

La campeona de Indian Wells, Aryna Sabalenka – número 1 del mundo – llegó al Abierto de Miami con el objetivo del Sunshine Double, es decir, ganar el Indian Wells y en Florida el mismo año.

La última jugadora en lograrlo fue Iga Swiatek en 2022. Ni siquiera Serena Williams ni Venus Williams consiguieron esta hazaña. Cuatro mujeres lo han logrado: Steffi Graf (dos veces), Kim Clijsters, Victoria Azarenka y Swiatek.

La bielorrusa Sabalenka, quien recientemente adoptó un cachorro llamado Ash y se comprometió en Indian Wells y dice estar disfrutando al máximo de la vida. En Miami, Sabalenka se encuentra en la misma parte del cuadro que su rival más reciente, Elena Rybakina. Si bien la derrotó en Indian Wells, perdió contra ella en las Finales de la WTA del otoño pasado y en el Abierto de Australia de 2026 en enero.

En la primera competencia quitó el foco del torneo y dedicó unos minutos a hablar sobre las recientes declaraciones del director del torneo de Dubai, calificando sus palabras como "penosas". La polémica estalló cuando Salah Tahlak cuestionó el nivel o la actitud de las jugadoras. A esto, Sabalenka replicó que es lamentable que alguien en una posición de poder se exprese de esa forma. Para la líder el ranking mundial, estas opiniones son injustas y demuestran una falta de respeto hacia las profesionales del circuito.

"Sus comentarios fueron ridículos. Creo que no dio la mejor imagen posible de sí mismo. Para mí, es bastante triste comprobar que los directores y los torneos en general no nos protegen como jugadoras. A ellos solo les importan sus números, sus ventas, se centran en su torneo y ya está. Lo que dijo fue penoso. Después de ese comentario, no sé si quiero volver allí. Para mí, se pasó de la raya".

Sabalenka conquistó su primer título en el Miami Open 2025, al vencer a Jessica Pegula en la final por 7-5 y 6-2.